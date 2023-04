Marszałek Sejmu przybyła do Pragi; weźmie udział w konferencji przewodniczących parlamentów UE

W niedzielę po południu marszałek Sejmu Elżbieta Witek przybyła do Pragi, gdzie weźmie udział w konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. Tematem moich rozmów będzie przede wszystkim wojna na Ukrainie, a także plany odbudowy tego państwa i jego europejskie aspiracje - zapowiedziała Witek przed odlotem do czeskiej stolicy.

Jak przekazano w programie prasowym wizyty w niedzielę o godz. 17. marszałek Witek weźmie udział w spotkaniu kobiet-przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej w kościele św. Anny na Starym Mieście w Pradze.

Kolejnego dnia, w poniedziałek w południe marszałek Sejmu weźmie udział w spotkaniu wielostronnym z przewodniczącym estońskiego Riigikogu Lauri Hussarem, przewodniczącą litewskiego Seimasu Republiki Litewskiej Victoriją Czmilyte-Nielsem oraz przewodniczącym Saeimy Republiki Łotewskiej Edvardasem Smiltensem.

O godz. 13. przewidziane jest spotkanie marszałek Witek z przewodniczącym parlamentu Królestwa Danii Sorenem Gade, następnie Elżbieta Witek zostanie powitana przez przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej Milosza Vystrczila.

O godz. 13.30 marszałek Sejmu weźmie udział w sesji otwierającej konferencję przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej, o godz. 14 weźmie udział w I sesji dotyczącej rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie przewidziane jest jej wystąpienie.

Po południu Elżbieta Witek spotka się z przewodniczącym Izby Deputowanych Parlemantu Republiki Włoskiej Lorenzo Fontaną.

We wtorek, w ostatnim dniu wizyty, marszałek Sejmu weźmie udział o godz. 9.30 w II sesji dotyczącej roli UE w globalnej współpracy oraz kwestii uzależniania państw członkowskich UE od reżimów totalitarnych. Następnie o godz. 11. spotka się z przewodniczącą zgromadzenia państwowego Republiki Słowenii Urszką Klakoczar Zupanczicz.

"Za chwileczkę odlatuję do Pragi, gdzie jutro i we wtorek odbywać się będzie konferencja przewodniczących parlamentów państw UE. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwach, w tym bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim o wojnie w Ukrainie i jej konsekwencjach, a także o odbudowie Ukrainy i o roli w tym naszych państw" - podkreśliła marszałek Sejmu na briefingu przed wylotem.

Zaznaczyła, że w niedzielę będzie miała okazję spotkać się w formacie, który powołała rok temu. "To jest format kobiet przewodniczących parlamentów państw UE" - powiedziała Elżbieta Witek.

"Będą dzisiaj wszystkie moje koleżanki także te, które do tej pory nie pojawiły się na tych spotkaniach z przyczyn obiektywnych. Będzie Francja, Niderlandy, Portugalia i Niemcy" - dodała marszałek Sejmu.

Jak przekazała, rozmowy dotyczyć będą roli kobiet w polityce zagranicznej. "Parlamenty nie prowadzą własnej polityki zagranicznej, ale poprzez takie formaty, poprzez takie spotkania możemy wspierać nasze rządy, możemy tworzyć dobry klimat, możemy wyjaśniać wszelkie zawiłości, jeśli takie powstają. I w ten sposób wspieramy dyplomacją parlamentarną to, co robią nasi premierzy i nasze rządy" - zaznaczyła Elżbieta Witek.

"Jestem pełna nadziei, że te spotkania, szczególnie jutrzejsze i wtorkowe, gdzie będziemy rozmawiać o bardzo ważnych kwestiach także o ścieżce Ukrainy, na której bardzo jej zależy, przystąpienia zarówno do UE jak i do NATO. I ciekawa jestem jaka jest opinia tych kolegów, których opinii jeszcze nie znamy. My w polskim parlamencie podejmowaliśmy już uchwały wspierające Ukrainę w jej drodze zarówno do UE jak i NATO. I takie stanowisko będę także prezentować podczas jutrzejszych i wtorkowych spotkań" - zapowiedziała marszałek Sejmu.

Dodała, że odbędzie się szereg rozmów bilateralnych. "Więc wykorzystam ten czas maksymalnie, żeby spotkać się z tymi przewodniczącymi, z którymi jeszcze nie miałam okazji bezpośrednio rozmawiać" - podkreśliła Witek.

Z Pragi Edyta Roś