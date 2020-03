Marszałek Sejmu zakończyła wizytę w USA spotkaniem z Polonią Nowym Jorku

Na zakończenie wizyty w USA marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się w środę w konsulacie RP w Nowym Jorku ze społecznością polsko-amerykańską. Zbiegło się to z objęciem funkcji szefa tej placówki przez konsula generalnego Adriana Kubickiego.

"Uważam, że była to bardzo dobra wizyta i wszystkie cele, które sobie założyliśmy, zostały zrealizowane, a najważniejsze były kwestie bezpieczeństwa. Pojechałam do Waszyngtonu z kolegami z Łotwy, Litwy i Estonii. Polska była oczywiście wiodącym krajem jako największy w regionie, krajem, gdzie stacjonują wojska amerykańskie, podczas gdy państwa bałtyckie zabiegają o ich stacjonowanie na swoim terytorium" - powiedziała PAP Witek.

Odniosła się do realizowanego już zobowiązania amerykańskich kongresmenów, w tym przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, do rozwijania sojuszu USA z Europą. Według niej zagrożenie ze strony Rosji wciąż bowiem istnieje, a bezpieczeństwo jest dla Polski priorytetem.

"Podziękowałam Kongresowi USA za wsparcie, jakiego nam udziela, inwestując w rozwój infrastruktury wojskowej, ale też w Trójmorze, cenną inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy. (...) Ostatnio Kongres podjął decyzję przekazania miliarda dolarów na projekty infrastrukturalne właśnie dla Trójmorza" - przypomniała Witek.

Wskazała, że Polacy w USA mają wkład w budowanie tego kraju, podając jako przykład Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszkę, biorących udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Marszałek Witek była na grobie Jana Karskiego i pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Olbrzymie wrażenie zrobiło na niej waszyngtońskie Sanktuarium Jana Pawła II.

Marszałek Sejmu zwracała uwagę na rolę konsulatu RP w Nowym Jorku. Uznała go za nowoczesną placówkę współpracującą z polskimi obywatelami. Według niej nie ma nic cenniejszego niż dobry kontakt Polaków z ojczyzną.

"Jesteśmy jednym narodem, mamy te same korzenie, te same cele. Polacy na obczyźnie czują, że ich prawdziwą ojczyzną jest Polska. Są z nią związani duchowo, mentalnie, sentymentalnie, historycznie. Stany Zjednoczone są dla nich drugą ojczyzną, która ich przyjęła, daje im pracę, dom i przyszłość. Doceniamy to, ale zachęcamy do utrzymywania więzi z Polską" - mówiła Witek.

W trakcie spotkania w konsulacie wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekonywał, że relacje polsko-amerykańskie "są obecnie tak dobre, jak nigdy". Wskazał na aspekt polityczny, gospodarczy i sferę obronności. "Wszystkie sukcesy w polityce dwustronnej, w polityce transatlantyckiej nie byłyby możliwe, gdyby nie codzienna bardzo ciężka praca naszych dyplomatów tutaj, w Nowym Jorku, Waszyngtonie, a także w Warszawie" - zauważył.

Jabłoński przedstawił Polonii nowego konsula generalnego Adriana Kubickiego. Komplementował jego osiągnięcia jako dotychczasowego szefa Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku, w który - jak to ujął - "tchnął nowe życie". Kubicki pełnił tę funkcje około pół roku.

Wcześniej Kubicki pełnił funkcję rzecznika prasowego PLL Lot. Był inicjatorem koalicji na rzecz zniesienia wiz do USA "Bez wiz do USA".

W wystąpieniu za najważniejsze uznał to, by Polonia trzymała się razem jak też kontynuowanie dialogu w sprawach istotnych dla Polski. "Nowy Jork, to, co się tutaj dzieje, rezonuje w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, nie tylko w naszym okręgu konsularnym. (...) Mam bardzo dużą nadzieję, że uda się wzmacniać relacje biznesowe między USA a Polską" - wyznał nowy konsul, dodając, że obejmie to też inne obszary. Kubicki zaznaczył, że konsulat jest zawsze dla Polonii otwarty, "a wszystkie sprawy będą zaś załatwiane szybko i w sposób przejrzysty".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski