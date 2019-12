Marszałek Senatu opublikował list Komisji Europejskiej do polskich władz

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki opublikował na Twitterze list do polskich władz, w którym Komisja Europejska apeluje do nich o wstrzymanie się z procedowaniem projektu ustawy dotyczącej sądów do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji.

List Komisja Europejska wysłała w czwartek do polskiego prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. O tym fakcie poinformowała w piątek na konferencji w Brukseli.

"Wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami leżącymi u podstaw porządku prawnego UE i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia się stanu praworządności w Polsce. Ponadto przygotowanie wszelkich nowych przepisów w tych obszarach wymaga starannego rozważenia i odpowiednich konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Powinno to odbywać się w duchu lojalnej współpracy między organami państwowymi, w tym sądownictwem. Komisja zdecydowanie zachęca również polskie władze do skonsultowania się z Komisją Wenecką Rady Europy w sprawie projektu aktu prawnego. W związku z tym wzywamy wszystkie organy państwowe (w Polsce - PAP), aby wstrzymały postępy w sprawie nowego projektu do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji" - napisała KE w liście.