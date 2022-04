Marszałek Senatu rozpoczął dwudniową wizytę w Czechach

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w środę rozpoczął dwudniową wizytę w Czechach, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Miloszem Zemanem, premierem Petrem Fialą i szefem czeskiego Senatu Miloszem Vystrczilem. Rozmowy polityków będą dotyczyły m.in. pomocy ukraińskim uchodźcom i Ukrainie, dozbrajania jej oraz sankcji wobec Rosji.

Marszałek polskiego Senatu przypomniał w rozmowie z PAP, że wcześniej w kwietniu delegacje polskiego i czeskiego Senatu odwiedziły Kijów oraz miejsca rosyjskich zbrodni w Buczy, Irpieniu i Borodziance.

"Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk zaprosił wówczas do odwiedzenia tych miejsc wszystkich szefów parlamentów. Myśmy jako pierwsi zareagowali na te straszne, wstrząsające wydarzenia w Buczy i Irpieniu. Wstrząśnięci tym, co zobaczyliśmy w Ukrainie, rozważamy przygotowanie naszego apelu do szefów parlamentów o działanie na rzecz dalszej pomocy Ukraińcom, także poprzez zaopatrywanie ich w broń, oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji" - powiedział Grodzki.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Paradowska-Naturska podkreśliła w rozmowie z PAP, że rozpoczynający się w środę pobyt marszałka w Czechach jest rewizytą na zaproszenie przewodniczącego czeskiego Senatu Vystrczila, który w sierpniu 2021 roku przebywał w Polsce.

Jak podkreśliła, rozmowy Grodzkiego "będą koncentrowały się na sprawach związanych z wojną w Ukrainie oraz na parlamentarnych inicjatywach dotyczących pomocy Ukrainie i ukraińskim uchodźcom, dozbrajania Ukrainy i też sankcji wobec Federacji Rosyjskiej".

"Zostaną też omówione dwustronne relacje polsko-czeskie oraz rola parlamentów obu państw w utrzymaniu tych relacji" - dodała Paradowska-Naturska.

W środę marszałek rozpocznie wizytę od spotkania z przewodniczącym czeskiego Senatu, po którym zaplanowano konferencję prasową obu polityków. Tego samego dnia spotka się z czeskim premierem Petrem Fialą.

Po południu Grodzki i Vystrczil udadzą się do Narodowego Miejsca Pamięci na Górze Vitkov, gdzie złożą wieńce pod pomnikiem Jana Żiżki; zostaną odegrane hymny Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy oraz Republiki Czeskiej. Politycy i ambasador Ukrainy w Republice Czeskiej Jewhen Perebyjnis złożą też kwiaty na czeskim Grobie Nieznanego Żołnierza.

Ostatnim punktem zaplanowanym na środę jest spotkanie marszałka polskiego Senatu z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.

W czwartek Grodzki i Vystrczil spotkają się z przedstawicielami władz lokalnych, m.in. z hejtmanem kraju (województwa) Wysoczyna Vitezslavem Schrekiem. Następnie udadzą się do Telcza - rodzinnego miasta Vystrczila - gdzie złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstańców styczniowych.

Po południu Grodzki spotka się z szefem czeskiego MSZ Janem Lipavskym, a następnie z przewodniczącą Izby Poselskiej parlamentu czeskiego Marketą Pekarovą Adamovą.

Wieczorem marszałek Senatu spotka się w siedzibie polskiej ambasady w Pradze z przedstawicielami organizacji polonijnych i Polakami w Republice Czeskiej. Zaplanowano wystąpienie Grodzkiego, podczas uroczystości zostaną też wręczone odznaki honorowych "Bene Merito" członkom Klubu Polskiego w Pradze.