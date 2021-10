Marszałek Senatu RP w St. Louis: Łączy nas dobro naszej ojczyzny

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się w niedzielę z przedstawicielami Polonii w St. Louis, w stanie Missouri. Podkreślił w swym wystąpieniu, że niezależnie od różnic wszystkich łączy dobro naszej ojczyzny.

"Jestem niezwykle zaszczycony, że mimo różnorodności Polonii, mimo różnic poglądów jesteśmy razem. Mam nadzieję, że przekonamy was, że wszystkich nas łączy jedno: dobro naszej ojczyzny" - podkreślił Grodzki.

Zwracając się do zgromadzonych zaznaczył, że marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy w historii odwiedził St. Louis.

"Zrobiliśmy to intencjonalnie ponieważ wyszliśmy z założenia, że wielka Polonia jest w Chicago, wielka Polonia jest w Nowym Jorku, ale ogniska Polonii są dużo bardziej rozsiane po Stanach Zjednoczonych i chcemy te mniejsze wspólnoty również wspierać" - wyjaśnił.

Marszałek przyznał, że jest to dla niego sentymentalna podróż. Spędził bowiem w St. Louis wcześniej kilka tygodni. Witał on na spotkaniu, które miało miejsce w Hotel Ritz-Carlton z nazwiska wiele osób.

Szczególnie gorące słowa skierował do tych, którzy przyjmowali go w trakcie amerykańskich studiów. Kiedy jako młody lekarz uczył się transplantacji płuc otoczyli go, jak akcentował, wspaniałą, nieoczekiwaną opieką. Wymienił m.in. Boba Ogrodnika, byłego konsula honorowego RP w St. Louis oraz rodzinę Grażyny i Grzegorza Kołtuniakaków.

Wskazał też na nowego prezesa Związku Lekarzy Polskich w Chicago Piotra Brukasza, z którym miał oddzielne spotkanie.

"Jest to organizacja z którą Senat od lat współpracuje. Pomijając to, że dzielimy wspólną profesję uważam, że robią znakomita pracę w kultywowaniu polskości wśród lekarzy pracujących w Stanach Zjednoczonych" - ocenił prof. Grodzki, wyrażając wdzięczność, że w spotkaniu wzięli udział amerykańscy Polacy reprezentujący wszystkie generację od najstarszych, do najmłodszych.

Spotkanie w St. Louis zgromadziło całe, rozliczne spektrum tamtejszych polonijnych organizacji. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Związku Narodowego Polskiego, Polsko-Amerykańskich Weteranów Wojennych, Polskich Sokołów, Polskich szkół dokształcających oraz Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W spotkaniu uczestniczyli też m. in. towarzyszący marszałkowi senator Władysław Komarnicki oraz konsul RP w Chicago Małgorzata Bąk-Guzik.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski