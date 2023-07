Marszałek Senatu spotkał się w Berlinie z prezydentem Niemiec; rozmawiano m.in. o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie

Wzmacnianie dwustronnej współpracy Polski i Niemiec oraz kwestie związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie były wśród tematów piątkowego spotkania marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Politycy rozmawiali w Berlinie, gdzie delegacja polskiego Senatu składa wizytę na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu Petera Tschentschera.

Grodzki i Steinmeier poruszyli też w rozmowie kwestie migracji oraz praworządności w Polsce.

W piątek marszałek Senatu spotkał się także z niemiecką minister ds. kultury i mediów Claudią Roth; rozmowa dotyczyła między innymi współpracy polskich i niemieckich instytucji kultury.

Grodzki w rozmowie z Roth nawiązał też do kwestii budowy pomnika ofiar II wojny światowej; zaapelował o przyspieszenie prac nad tym projektem. Polska delegacja rozmawiała też o linii kolejowej Szczecin-Berlin.

W październiku 2020 roku niemiecki Bundestag podjął decyzję o utworzeniu w Berlinie miejsca poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej i okupacji niemieckiej w Polsce, po czym rozpoczęto prace nad koncepcją tego upamiętnienia.

Przedstawiciele polskiego resortu kultury podkreślali w ostatnich miesiącach, że chcą, by w Berlinie powstał pomnik, który będzie miejscem oddawania czci pomordowanym w czasie II wojny Polakom i nie zgadzają się na to, by ten projekt został przekształcony w koncepcję centrum dyskusji i debat.

Po południu senacka delegacja spotkała się także z przewodniczącym Bundesratu Peterem Tschentscherem, premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrikiem Wuestem, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego i drugą przewodniczącą Bundesratu Manuelą Schwesig.

Rozmowy te były poświęcone wzmacnianiu dwustronnej współpracy parlamentarnej oraz kwestiom związanym z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Polski i problemu eksportu ukraińskiego zboża. Poruszono także temat współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina oraz sprawę rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Delegacja Senatu gościła też na 1035. posiedzeniu plenarnym Bundesratu.

Z Berlina Wiktoria Nicałek