Marszałek Senatu spotkał się w Pradze z przedstawicielami czeskiej Polonii

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w czwartek wieczorem w polskiej ambasadzie w Pradze z przedstawicielami czeskiej Polonii. Wziął też udział w uroczystości wręczenia honorowych odznaczeń „Bene Merito” czworgu członków Klubu Polskiego w Pradze.

Grodzki podczas uroczystego spotkania w ambasadzie podkreślił, że przyjmując zaproszenie strony czeskiej do rewizyty, nie przypuszczał, że wypadnie ona w czasie wojny na Ukrainie. Jak podkreślał, jest to wojna "niewypowiedziana i okrutna", której tragiczne skutki widział wraz z delegacją polskich i czeskich senatorów m.in. w Irpieniu i Buczy pod Kijowem.

Jak mówił, nie ulega wątpliwości, że tam i w innych miejscowościach ukraińskich Rosjanie dopuścili się ludobójstwa, które - jak podkreślił - trzeba wspólnymi siłami powstrzymać.

Grodzki przypomniał, że Senat sprawuje opiekę nad Polonią; podkreślał, że jest to zarówno stosunkowo zamożna Polonia amerykańska, jak i ta uboższa na wschodzie. "Jest to także Polonia czeska, z której jesteśmy niezmiernie dumni" - mówił, wskazując, że Czechy to kraj Polsce bliski, z którym Polska ściśle współpracuje w wielu formatach i instytucjach.

Marszałek Senatu podkreślił, że ustanowione w 2009 roku honorowe odznaczenie "Bene Merito" przyznawane jest w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zauważył, że w czwartek w Pradze otrzymały je osoby szczególnie zasłużone dla stosunków polsko-czeskich, a ich dokonania są "na wszelkich polach godne upamiętnienia i uhonorowania".

"Senat RP jako druga izba polskiego parlamentu jest dla was zawsze otwarta, jesteście w naszych progach zawsze mile widziani, jesteśmy do waszej dyspozycji" - zapewniał Grodzki, zwracając się do przedstawicieli czeskiej Polonii. Zachęcał ich, by zwracali się ze swoimi problemami do niego i innych senatorów.

Podczas czwartkowej uroczystości odznaczenie "Bene Merito" wręczono czworgu członkom Klubu Polskiego w Pradze: Krystynie Olaszek-Kotynek, Władysławowi Adamcowi, Michałowi Chrząstowskiemu oraz Elżbiecie Grosseovej.

Klub Polski w Pradze jest najstarszą organizacją polonijną w Pradze i jedną z najstarszych na świecie. Został założony w 1887 roku. W okresie komunistycznym po 1945 roku działalność Klubu została zawieszona. Został on reaktywowany w 1991 roku dzięki aktywności m.in. Michała Chrząstowskiego, Władysława Adamca oraz Krystyny Olaszek-Kotynek. Aktualnie liczy ok. 200 członków, w tym 83 osoby działają aktywnie w organizacji, uczestnicząc w spotkaniach i życiu polonijnym.