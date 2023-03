Marszałek Witek do Polaków mieszkających na Litwie: jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju

Jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju - podkreśliła w piątek w Wilnie marszałek Sejmu Elżbieta Witek na spotkaniu z Polakami mieszkającymi na Litwie. Zaznaczyła, że Polacy na całym świecie podtrzymują polski język, tradycję, kulturę i obyczaje.

Marszałek Sejmu od piątku przebywa z wizytą na Litwie, gdzie spotkała się z mieszkającymi tam Polakami.

Marszałek podkreśliła podczas spotkania, że zawsze, kiedy jest za granicą spotyka się z rodakami. "Nas i Litwinów łączą wspólne więzi, wspólna tradycja, mamy o czym rozmawiać, mamy wspólne korzenie. A dziś, kiedy żyjemy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej okazuje się, że doskonale się rozumiemy. Wiemy, kto jest wrogiem, kto sojusznikiem, na kogo możemy liczyć, jak ze sobą współpracować i jak pomagać tym, którzy dzisiaj są w największej potrzebie, jak pomagać Ukraińcom" - powiedziała Witek.

Dziękując Polakom mieszkającym na Litwie, marszałek Sejmu podkreślała, że są "najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju". "Jest nas ponad 20 milionów na całym świecie i gdybyśmy wszyscy zjechali się do Polski, to bylibyśmy naprawdę potężnym prawie 58-milionowym narodem" - zaznaczył marszałek Sejmu.

Jak mówiła, "wszędzie, gdzie są, Polacy podtrzymują polski język, tradycję, kulturę i obyczaje". "I to jest coś pięknego. Dlatego, że choćby nie wiem co, na świecie się zadziało, to jeśli będziemy się czuli Polakami w najdalszym zakątku świata, to zawsze się odnajdziemy" - podkreśliła Witek.

"Wiem, że są tematy trudne, które od wielu lat są nierozwiązane dla Polaków mieszkających na Litwie. Myślę, że wszyscy wiemy o czym mówię, to są problemy z polskim szkolnictwem, z nauczaniem dzieci w języku polskim w szkołach litewskich; myślę, że dzięki tej dobrej współpracy, dzięki dobrym relacjom Polski i Litwy jest szansa, żeby poprzez rozmowy małymi krokami iść jednak do przodu" - mówiła marszałek.

Zapewniła, że będzie czyniła wszelkie starania, aby tak się stało. "Być może pojawią się nowe propozycje, nowe możliwości jak ten temat rozwiązać" - dodała.

Marszałek Sejmu wręczyła też odznaczenia państwowe za zasługi w działalności polonijnej. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała emerytowana nauczycielka Teresa Młyńska oraz dyrektor gimnazjum w Trokach Marian Kuzborski.

W piątek, przed spotkaniem z Polakami mieszkającymi na Litwie, marszałek Witek spotkała się z przewodniczącą litewskiego Seimasu Viktoriją Czmilyte-Nielsen, a także premier Litwy Ingridą Szimonyte. Wzięła również udział w posiedzeniu litewskiego Seimasu. W sobotę marszałek Sejmu spotka się z prezydentem Litwy Ginatasem Nausedą oraz weźmie udział w obchodach przypadającej 11 marca rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości.

z Wilna Edyta Roś