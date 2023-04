Marszałek Witek: uczestnictwo rosyjskich sportowców w wydarzeniach międzynarodowych będzie sukcesem Putina

Uczestnictwo rosyjskich sportowców w wydarzeniach międzynarodowych będzie sukcesem Władimira Putina - mówiła w poniedziałek w Pradze marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Według niej, uchwały w tej kwestii powinny podjąć parlamenty państw UE.

Marszałek Sejmu bierze w poniedziałek w Pradze udział w konferencji przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej.

Witek mówiła o rosyjskiej agresji podkreślając, że bez wsparcia demokratycznego świata Ukraina może sobie nie poradzić.

"Aby powstrzymać agresję rosyjską musi aktywniej włączyć się w działania, które po pierwsze - pozwolą pokonać zbrodniczy reżim, po drugie - jak najszybciej przyjąć Ukrainę do wspólnoty europejskiej, przygotować finansowe zaplecze do odbudowy Ukrainy oraz zapewnić energetyczną niezależność Europy i przede wszystkim być w tych działaniach razem, skonsolidowani. Tylko tak możemy dać bezpieczeństwo naszym narodom" - mówiła marszałek Sejmu.

Podkreślała, że Polska jest adwokatem Ukrainy na arenie międzynarodowej i stawia jej sprawę na agendzie.

Witek zwracała także uwagę, że Rosja na różne sposoby próbuje wrócić do Europy, m.in. poprzez sport i wydarzenia kulturalne. "Zachęcamy do tego, co zrobiła już Litwa i do czego zachęca nas przewodniczący (Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłan) Stefanczuk, abyśmy w naszych parlamentach podjęli taką uchwałę, która potępia i wyraża naszą niezgodę na uczestnictwo rosyjskich i białoruskich sportowców w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, bo to będzie sukces Putina" - mówiła.

Wskazywała ponadto, że ważny jest kierunek afrykański, bo tam z dezinformacją wchodzą Rosjanie. "Trzeba utrzymywać kontakty z krajami afrykańskimi na różne sposoby" - mówiła i zapowiedziała, że sama będzie się spotykała z ambasadorami krajów afrykańskich i ośrodkami opiniotwórczymi, aby mówić o wojnie na Ukrainie, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą.

"Świat musi dowiedzieć się o wykorzystywaniu ukraińskich kobiet jako narzędzi wojny oraz musi dowiedzieć się o porywaniu dzieci, by wychować je na Rosjan" - mówiła Witek odnosząc się do spotkań w ramach parlamentów kobiet i dodała, że duża konferencja w tym temacie odbędzie się w maju w Warszawie.