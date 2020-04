Marsze oranżystów w Irlandii Północnej odwołane z powodu koronawirusa

Odbywające się co roku 12 lipca w Irlandii Północnej marsze oranżystów zostały w tym roku odwołane z powodu epidemii koronawirusa i wydanego przez władze zakazu zgromadzeń, poinformowała w poniedziałek Loża Orańska Irlandii.

Edward Stevenson, Wielki Mistrz Loży, powiedział, że w obecnych okolicznościach duże zgromadzenia z okazji 12 lipca nie byłyby odpowiedzialne i organizacja zastanowi się nad "alternatywnymi sposobami uczczenia w 2020 r. dnia 12 lipca". Dodał, że musi ona stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo nie tylko swoich członków, ale i całej społeczności, a "orańska rodzina już straciła swoich członków wskutek tego strasznego wirusa".

Przechodzące przez miasta i miasteczka Irlandii Północnej marsze upamiętniają zwycięstwo, które w bitwie nad rzeką Boyne w 1690 r. odniósł protestancki król Wilhelm III Orański nad ostatnim katolickim królem Anglii, Jakubem II. W marszach uczestniczą setki członków Loży Orańskiej,a obserwują je tysiące widzów. Dla protestantów są one wyrazem manifestowania swojej tożsamości i przywiązania do brytyjskiej korony. Katolicy uważają je za przejaw triumfalizmu i prowokację, szczególnie gdy ich trasy przechodziły przez katolickie dzielnice. W przeszłości niejednokrotnie przy okazji marszów dochodziło do starć między członkami obu społeczności.

Nie jest to pierwszy przypadek odwołania marszów oranżystów - nie odbywały się one w czasie I i II wojny światowej, a także podczas epidemii grypy-hiszpanki w latach 1918-20. Ponadto wszystkie demonstracje, nie tylko protestanckie marsze, zostały zakazane w Irlandii w latach 50. i 60. XIX w. z powodu towarzyszącej im przemocy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński