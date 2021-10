Mateusz Morawiecki: V4 zależy, by na Bliskim Wschodzie był spokój i warunki do rozwoju

Całej Grupie Wyszehradzkiej zależy na tym, żeby na Bliskim Wschodzie był spokój i warunki do rozwoju, które zapobiegną migracji - mówił we wtorek w Budapeszcie po spotkaniu szefów rządów V4 i prezydenta Egiptu premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki we wtorek w Budapeszcie reprezentował Polskę podczas szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Egiptu Abd el-Fataha es-Sisiego. Wśród tematów spotkania znalazła się migracja, wyzwania związane ze zwalczaniem terroryzmu, a także relacje między Unią Europejską a Egiptem oraz unijne wsparcie dla rozwoju gospodarczego tego kraju.

"To niezwykle ważny krok w kierunku zapewnienia stabilizacji dla całej UE, w Polsce, całej V4 bardzo zależy na tym, żeby na Bliskim Wschodzie był spokój, warunki do rozwoju gospodarczego, społecznego, które zapobiegną migracji, terroryzmowi" - mówił szef polskiego rządu o spotkaniu podczas wspólnej konferencji prasowej.

Zapewniał, że V4 będzie nakłaniać kraje z zachodniej części UE do pogłębiania współpracy gospodarczej z Egiptem.

"Egipt to wielki partner, 100 mln ludzi, bardzo przyszłościowy kraj, dlatego od kilku miesięcy Polska ma na zasadzie wzajemności zbudowaną współpracę poprzez utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w regionie Suezu, skonstruowaną przez naszą specjalną strefę ekonomiczną z Katowic" - mówił premier.

Morawiecki podkreślił, że migracje zewnętrzne tworzące presję na południową i wschodnią granicę UE to wielki problem współczesnych czasów. "Doceniamy jako V4 rolę Egiptu, dziękujemy prezydentowi Egiptu za to, że od pięciu lat zabezpiecza granicę egipską" - dodał i ocenił, że powinna to docenić cała UE.

Przypomniał, że w Egipcie znajduje się obecnie około 6 mln uchodźców i migrantów.

Morawiecki dodał też, że "my, Polacy, borykamy się dzisiaj z podobnym, choć innym trochę problemem, gdzie w rolę mafii przemytniczej (...) wcieliła się władza białoruska".

"To pokazuje, jakim niebezpiecznym procederem jest wywoływanie sztucznych napięć migracyjnych i jak bardzo trzeba załatwiać temat na miejscu, pomagać na miejscu krajom, które potencjalnie są rezerwuarem wielkiej migracji" - mówił polski premier.

Wskazywał, że Polska przekazała do Egiptu szczepionki przeciw Covid-19, i zobowiązał się do przekazania kolejnych.

W trakcie wystąpienia Morawiecki mówił ponadto, że kraje V4 są "bardzo ważną lokomotywą wzrostu" dla UE. Jak podkreślił, kraje V4 to największy partner dla Niemiec, dużo ważniejszy niż Chiny czy Stany Zjednoczone. "Zbudowaliśmy potężną machinę wzrostu gospodarczego i chcemy ją wykorzystywać dla dobra mieszkańców Europy Środkowej" - mówił szef polskiego rządu.

Ocenił też, że Bruksela powinna skoncentrować się na bezpieczeństwie, "zapobieganiu terroryzmowi, (na) pracy gospodarczej z innymi krajami, tak jak to robi Grupa Wyszehradzka, pod przewodnictwem Węgier i (węgierskiego premiera) Viktora Orbana" - mówił.

"Ten eksport nadziei, który dziś, na tym spotkaniu, dał się odczuć, powinien być naszą wspólną polityką UE, wspólną polityką Brukseli. Polska wspiera takie podejście do współpracy z Egiptem, z naszymi partnerami. Cieszę się, że dzielimy ten pogląd z innymi krajami V4, że nasza polityka opiera się na zdrowym rozsądku, szybkim wzroście gospodarczym i realizmie wobec naszych partnerów zagranicznych, w tym w szczególności Egiptu" - podsumował polski premier.

Szef węgierskiego rządu Orban zwracał uwagę, że UE może zwyciężyć kryzys migracyjny, jeżeli będzie miała sojuszników zewnętrznych. "Z tego punktu widzenia Egipt jest najlepszym możliwym sojusznikiem" - zaznaczył.

"Jeżeli UE i Egipt nie będą mogły kontynuować polityki, która zapobiegała migracji od strony Egiptu, to wszyscy znajdziemy się w dużym kłopocie. Przekaz dzisiejszego spotkania jest taki, że wszyscy potrzebujemy, by Egipt się wzmocnił, nie tylko w kwestii ochrony granic, ale też gospodarczo. Niech ten stumilionowy kraj się rozwija, żeby mógł zapewnić młodym egipskim pokoleniom dobre, godne życie" - mówił. Orban oświadczył też, że Egipt powinien stać się strategicznym partnerem UE.

Premier Słowacji Eduard Heger ocenił z kolei, że wtorkowy szczyt w Budapeszcie potwierdził, iż Egipt jest jednym z głównych partnerów na Bliskim Wschodzie i ma olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo. Jak dodał, Egipt jest w stanie zapobiec nielegalnej migracji i to może być przykład dla całego regionu. Zapewniał też, że Słowacja nadal jest gotowa współpracować z Egiptem w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy czy turystyka.

Prezydent Egiptu podkreślał, że jego kraj z państwami V4 łączą relacje przyjacielskie. "Chcielibyśmy współpracować w przyszłości, by osiągnąć strategiczne partnerstwo" - mówił.

Sisi zauważył, że przez ostatnie dwa lata świat borykał się z trudnymi wyzwaniami. "Trwająca od dwóch lat pandemia koronawirusa udowodniła, że jeśli ludzkość potrafi współpracować po bratersku, to potrafi wspólnie zwyciężyć" - zaznaczył.

Podkreślił, że jego kraj chce współpracować z Unią Europejską w sprawie szczepionek i dziękował za przekazanie jego krajowi 250 tys. szczepionek.

Odnosząc się do kwestii nielegalnej migracji wskazywał, że jego kraj przyjął 6 mln migrantów. "Nazywamy ich gośćmi, nie mamy obozów uchodźców. Tych 6 mln ludzi żyje u nas jak pozostali obywatele (...) nie pozwoliliśmy, aby szli dalej w stronę Europy" - mówił.

Zapewniał, że Egipt z dużym oddaniem rozwija się w każdej dziedzinie, oraz dziękował za dotychczasowe wsparcie jego kraju, prosząc o jego kontynuowanie.

We wtorkowym spotkaniu udziału nie wziął premier Czech Andrej Babisz. Poprzednie spotkanie w formacie V4 + Egipt, również z udziałem prezydenta Sisiego, odbyło się w lipcu 2017 r., również w Budapeszcie, w ramach ówczesnej prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej.