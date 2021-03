Mauritius: Chiński trawler osiadł na mieliźnie, obawy o wyciek ropy

Pływający pod chińską banderą trawler z 16 członkami załogi i 130 tonami ropy osiadł na mieliźnie u wybrzeży Mauritiusu. Na nagraniach z drona widać ciemne plamy w pobliżu statku, ale władze zapewniają, że wyciek jest niewielki i znajduje się pod kontrolą.

"Nie ma się czym przejmować" - powiedział w poniedziałek agencji Reutera maurytyjski minister odpowiedzialny za gospodarkę morską Sudheer Maudhoo.

"Liczymy, że uda się wypompować całe paliwo ze statku do jutra lub pojutrza, a następnie po czterech lub pięciu dniach przeprowadzimy operację ratowniczą, by usunąć statek" z mielizny - dodał Maudhoo.

Na nagraniach z drona widać ciemne plamy na wodzie Oceanu Indyjskiego w pobliżu chińskiej jednostki Lu Rong Yuan Yu 588, która osiadła na mieliźnie w niedzielę - podała brytyjska agencja.

Załoga trawlera została sprowadzona na ląd i przechodzi obecnie kwarantannę zgodnie z procedurami związanymi z pandemią Covid-19.

W lipcu 2020 roku w pobliżu Mauritiusu na mieliźnie osiadł należący do japońskiego armatora masowiec MV Wakashio, co doprowadziło do jednej z najpoważniejszych katastrof ekologicznych w historii wyspy. Ze statku wyciekło tysiąc ton oleju napędowego, który zdaniem obrońców środowiska spowodowała śmierć dziesiątków delfinów.

Andrzej Borowiak