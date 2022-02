Mauritius: Władze kraju oficjalnie zakwestionowały brytyjskość archipelagu Czagos

Ambasador Mauritiusu przy ONZ Jagdish Koonjul wzniósł w poniedziałek flagę Mauritiusu na atolu Peros Banhos stanowiącym część archipelagu Czagos. Tym samym formalnie zakwestionowano brytyjską przynależność wysp.

"Dokonujemy symbolicznego aktu podniesienia flagi, jak robili to Brytyjczycy wiele razy, aby założyć kolonie. My jednak odzyskujemy to, co zawsze było nasze" - powiedział Koonjul cytowany przez dziennik "The Guardian".

"Przesłanie, które pragniemy przekazać światu jako państwo zwierzchnie archipelagu Czagos, jest takie, że zapewnimy mądre zarządzanie jego terytorium, jego bezpieczeństwem morskim, ochroną środowiska morskiego, a przede wszystkim doprowadzimy do powrotu osób pochodzących z wysp Czagos" - przekazał maurytyjski premier Pravind Jugnauth w specjalnie nagranym wystąpieniu zaprezentowanym w trakcie uroczystości.

Po ceremonii zorganizowano grilla na plaży.

Archipelag Czagos stanowi część Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego.

W niewiążącej opinii Międzynarodowego Trybunału Karnego z 2019 r. stwierdzono, że Wielka Brytania bezprawnie podzieliła Mauritius, do którego administracyjnie należały wyspy Czagos. Dokonano tego jeszcze przed uniezależnieniem się Mauritiusa od brytyjskich rządów kolonialnych w 1968 r.

Wielka Brytania podpisała w 1966 roku umowę pozwalającą USA na wykorzystanie jednego z atoli wysp Czagos - Diego Garcia do celów obronnych. Jugnauth wielokrotnie powtarzał, że odebranie władzy Brytyjczykom nie będzie miało wpływu na działalność bazy wojskowej. Budując ją, Brytyjczycy wysiedlili około 2 tys. osób w latach 60. i 70. Wielu przesiedleńców zamieszkało w Wielkiej Brytanii i przez lata walczyło w sądach o powrót na wyspy.

Mauritius to państwo wyspiarskie leżące na wschód od Madagaskaru w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego.