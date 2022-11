McDonald's czasowo zawiesza działalność restauracji w Kazachstanie

Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi McDonald's przekazała w komunikacie, że od najbliższego piątku zostanie zawieszona obsługa klientów w 24 restauracjach na terenie Kazachstanu.

McDonald's obecny jest w Kazachstanie od 6 lat. Wówczas to podpisana została umowa franczyzowa z firmą TOO Food Solutions KZ należącą do członka klanu byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. Kairot Baranbajew był jeszcze do niedawna jednym z najbogatszym Kazachów.

W marcu tego roku został jednak zatrzymany za przywłaszczenie publicznych funduszy, malwersacje i oszustwa podatkowe przy wycenie ziemi, która była kupowana od lokalnych samorządów na potrzeby budowy restauracji.

Oficjalne stanowisko McDonalds'a mówi o ty, że - od jutra czasowo będą zamknięte 24 restauracje, które do tej pory działały w 6 miastach, a powodem są problemy z zaopatrzeniem w surowce niezbędne do przygotowania potraw-

Ta zapowiedź pojawiła się na kilka dni przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, w których kandyduje na druga kadencję dotychczasowa głowa państwa Kassym-Jomart Tokajew. Jednym z najważniejszych punktów jego programu wyborczego jest ograniczenie wpływów w polityce i gospodarce zwolenników byłego prezydenta.

W komunikacie nie podano kiedy można się spodziewać wznowienia pracy przez restauracje McDonald's jednak wydaje się, że jedynym wyjściem będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy franczyzowej i poszukanie nowego lokalnego partnera biznesowego.