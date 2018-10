Meble prosto od projektantów. Brytyjski start-up wchodzi na kolejne rynki

Internetowy sprzedawca detaliczny mebli Made.com wchodzi na kolejny, siódmy już rynek. Tym razem firma rozpoczyna działalność w Hiszpanii, a w planach ma Włochy i Portugalię. Na ekspansję brytyjski start-up zebrał od inwestorów 40 mln funtów.

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" Philippe Chainieux, dyrektor naczelny made.com, przekonuje, że w tym roku Europa będzie odpowiadała za połowę sprzedaży równając się z udziałem Wielkiej Brytanii, która w 2017 r. odpowiadała za 59 procent sprzedaży firmy.

Made.com został założony w 2010 roku przez Brenta Hobermana, twórcę strony podróżniczej lastminute.com. Pomysłodawcą start-upu – a dzisiaj jego prezesem – jest Ning Li. Wpadł on na pomysł Made.com, kiedy próbował urządzić własne mieszkanie w Paryżu. Sfrustrowany brakiem niedrogich, dobrej jakości mebli, szukał alternatywnych rozwiązań. Zespół jego współpracowników opracował więc nowy proces: od produkcji do sprzedaży, aby uprościć rzeczy, pracować bezpośrednio z twórcami i wprowadzić wysokiej klasy lifestyle design dla wszystkich, wszędzie i za rozsądną cenę.



Ideą firmy jest stworzenie klientowi dostępu do designerskich mebli, zamawiając je bezpośrednio od kreatywnych projektantów łóżek, regałów na książki i stołów. Dodatkowym zyskiem jest pomijanie pośredników w łańcuchu dostaw, którzy na ten rodzaj mebli narzucają duże marże.



Internetowe zakupy mebli rozwijają się wolniej niż inne sektory handlu w internecie. Klienci często lubią dotykać i wypróbować takie produkty jak łóżka lub kanapy przed zakupem. Pobyt w salonie meblowym jest więc rytuałem poprzedzającym kupno lub remont mieszkania.



Made.com stawia jednak na młodych konsumentów, którzy mają być mniej przywiązani do tej formy zakupów, stawiając przede wszystkim na ich wygodę, cenę i atrakcyjny wygląd. Firma prowadzi jednak kilka salonów (showroomów), w których można obejrzeć i wypróbować meble. W przyszłym roku planowane jest otwarcie jednego w Hiszpanii, a drugiego w Niemczech.



„W tym roku nie musieliśmy zbierać pieniędzy, ponieważ mieliśmy dodatni wynik finansowy” – mówi Chainieux. „Ale zrobiliśmy to, ponieważ rynek zmienia się z handlu detalicznego na internetowy i mamy unikalną możliwość do zbudowania niesamowitej marki w miarę jak zmienia się paradygmat handlu detalicznego”.



Made.com eksperymentuje również z bardziej zespołową formą rozwoju produktów, korzystając z crowdfundingów. Pozwala projektantom z każdego miejsca na świecie zgłaszać swoje pomysły do Made’s TalentLab, strony internetowej, na której ludzie mogą je wykorzystać i zobowiązać się do przekazania pieniędzy tym, których pomysły uważają za ciekawe. Najbardziej udane projekty trafiają następnie do produkcji. Kupujący, którzy wsparli finansowo produkt, otrzymują rabat, jeśli zostanie on wyprodukowany.



„Istnieje prawdziwa, niewykorzystana pula talentów, a wielu z nich to młode osoby”, przekonuje Chainieux. „O to właśnie nam wszystkim chodzi: o wypełnienie luki pomiędzy projektantami a ludźmi, którzy kochają design”.



Według raportu KPMG z 2017 r. 70 proc. klientów w Polsce najczęściej kupuje meble w sieciowych salonach meblowych. Kolejnym pod względem częstości wskazań miejscem dokonywania zakupów są niesieciowe salony meblowe (30 proc.). Trzecim najpopularniejszym miejscem dokonywania zakupów okazał się internet, osiągając 28 proc. wskazań. Częściej niż pozostali przez internet kupują osoby w wieku pomiędzy 26 a 35 lat (40 proc. wskazań). Pokazuje to, że młodsi klienci są zdecydowanie bardziej otwarci na ofertę internetową i zakupy online. Ponadto 41% respondentów rozważa zakup mebli tym kanałem w najbliższej przyszłości.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.