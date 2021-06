Media: Acer spowalnia produkcję laptopów co najmniej do 2022 roku z powodu niedoboru czipów

Z powodu zmniejszonych dostaw czipów na świecie firma Acer, z siedzibą na Tajwanie, zapowiedziała we wtorek, że produkcja jej laptopów zostanie spowolniona co najmniej do początku 2022 roku, a ceny komputerów mogą wzrosnąć.

Niedobór czipów skutkuje problemami z dostawami takich urządzeń jak komputery, smartfony, konsole do gier czy nowe samochody.

Tydzień wcześniej Acer ogłosił nową serię produktów z systemem operacyjnym Chrome OS, które miałyby trafić do sklepów w drugiej połowie bieżącego roku. Szefowa firmy Tiffany Huang powiedziała jednak dziennikowi "Guardian", że Acer ma problemy z otrzymaniem wystarczającej ilości czipów i że to będzie miało poważny wpływ na produkcję.

"Produkcja będzie przebiegała wolno do pierwszego albo drugiego kwartału przyszłego roku" - oznajmiła Huang dodając, że pandemia Covid-19 podczas której wiele osób zaczęło pracować z domu zwiększyła popyt na sprzęt komputerowy. "To nie jest tak, że musimy zapewnić urządzenia wszystkim rodzinom, tylko każdej osobie, bo musi mieć sprzęt do pracy bądź nauki" - zaznaczyła.

"Każdego dnia jesteśmy w stanie zrealizować tylko 50 proc. zapotrzebowania na całym świecie" - powiedziała Huang wskazując, że firma musi również zwiększyć ofertę produktów do edukacji. "W zeszłym roku dostarczyliśmy miliony urządzeń do edukacji" - dodała.

Firma analityczna Gartner oszacowała w najnowszym raporcie, że niedobór czipów utrzyma się co najmniej do drugiego kwartału 2022 roku, przez co ceny niektórych urządzeń na całym świecie wzrosną, zaś mniejsze firmy znajdą się w trudnej sytuacji z powodu wyższych cen od dostawców.

"Oznacza to, że klient zapłaci więcej, ponieważ nie ma wielu produktów i to tak potrzebnych jak komputery i tablety" - powiedział "Guardianowi" Ben Lee, analityk Gartnera.