Media: belgijskie samoloty mają w piątek ewakuować ludzi z Kabulu

Prawdopodobnie w piątek pierwsze belgijskie samoloty ewakuują ludzi z międzynarodowego lotniska w Kabulu - informują belgijskie media. Będą to Belgowie, ale także osoby pochodzenia afgańskiego, mające krewnych w Belgii lub "status ochrony".

Około 580 osób zarejestrowało się w ambasadzie belgijskiej do ewakuacji z Afganistanu, z czego 344 to Belgowie, a 222 to osoby pochodzenia afgańskiego, mające krewnych w Belgii lub "status ochrony". Według "De Standaard" są wśród nich także obywatele Holandii i Luksemburga.

"Samoloty C-130 ewakuują pierwsze osoby z lotniska w Kabulu do stolicy Pakistanu Islamabadu. Planowanych jest kilka lotów" - poinformowała w piątek rano na Twitterze federalna minister obrony Ludivine Dedonder.

Minister spraw zagranicznych Sophie Wilmes dodała, że "wszyscy, którzy mają zostać ewakuowani, zostali zaproszeni na lotnisko".

Pierwszy samolot C-130 odleciał w piątek do Afganistanu z zespołem wsparcia technicznego, pracownikami administracyjnymi i ochrony, którzy pomogą ustanowić na lotnisku obszar dla ewakuacji. Ambasada Belgii w Islamabadzie posiada listę nazwisk osób, które zostaną repatriowane.

Chociaż do operacji wykorzystywane są cztery samoloty - w tym Airbus A400M i Falcon 7-X - tylko C130 będą transportowały ewakuowanych między Kabulem a Islamabadem. Z Islamabadu Airbus A400M zabierze ludzi do Belgii, prawdopodobnie na lotnisko wojskowe w Melsbroek. Nie jest jasne, ile wykona lotów.

Z Brukseli Łukasz Osiński