Media: Białoruś zgłosiła wniosek akcesyjny do Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Białoruś zgłosiła wniosek akcesyjny do Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) – powiadomił we wtorek portal Zerkalo.io, powołując się na media rosyjskie. Do organizacji ma być wkrótce przyjęty Iran.

Białoruski wniosek został już przekazany państwom członkowskim, a procedura akcesyjna może zostać rozpoczęta podczas wrześniowego szczytu w uzbeckiej Samarkandzie.

Niezależny portal Zierkało powołuje się na rosyjskie media, które jako źródło tej informacji podają p.o. ministra spraw zagranicznych Uzbekistanu, sprawującego obecnie przewodnictwo w SzOW.

"Jeśli zapadnie wspólna decyzja, a myślę, że tak będzie, to podczas szczytu w Samarkandzie zapadnie decyzja o rozpoczęciu procedury akcesyjnej" - powiedział Vladimir Norov.

Szanghajska Organizacja Współpracy została w 2001 roku utworzona przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan. W 2017 roku do organizacji dołączyły Indie i Pakistan. Białoruś, podobnie jak Iran, Mongolia i Afganistan, ma obecnie status obserwatora w SzOW.

Według zapowiedzi Norova, jeszcze w tym roku do SzOW ma być przyjęty Iran.