Media: Chiny zabiorą obywateli z obszarów dotkniętych epidemią w Iranie

Chiny wyślą samolot czarterowy po swoich obywateli znajdujących się na terenach dotkniętych epidemią koronawirusa w Iranie – podał we wtorek chiński dziennik „Global Times”, powołując się na pracowników ambasady ChRL w Teheranie.

Pierwszy samolot dysponujący ponad 200 miejscami ma wylądować w stolicy Iranu we wtorek wieczorem. Pierwszeństwo będą mieli chińscy studenci z miasta Kom, gdzie odnotowano wiele zakażeń wirusem - podał "Global Times", cytując anonimowe źródła w Iranie.

Jeden z rozmówców gazety podkreślił, że wysłanie samolotu nie oznacza ewakuacji, a osoby, które chcą nim polecieć, muszą zapłacić za bilety.

Iran należy do państw najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa poza Chinami. W kraju stwierdzono już ponad 2,3 tys. przypadków zakażenia tym patogenem i 77 przypadków śmiertelnych.

Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei nakazał we wtorek siłom zbrojnym, by pomogły resortowi zdrowia w walce z epidemią. Teheran planuje zmobilizowanie do walki z wirusem 300 tys. żołnierzy i wolontariuszy.

Władze miasta Pekin ogłosiły, że będą poddawać 14-dniowej kwarantannie wszystkie osoby przybywające z Iranu, Włoch, Korei Płd. i Japonii. Kwarantannę dla podróżnych z regionów dotkniętych epidemią zapowiedziały też władze Szanghaju i prowincji Guangdong na południu ChRL.

Z Kantonu Andrzej Borowiak