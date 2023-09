Media: co najmniej dziewięć osób zginęło w Turcji, Grecji i Bułgarii na skutek powodzi spowodowanych wielkimi ulewami

Co najmniej dziewięć osób zginęło w Turcji, Grecji i Bułgarii w wyniku gwałtownych powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami. Zmieniły one rzeki w rwące potoki, zerwały drogi i mosty oraz zalały ulice i wiele budynków - poinformował w środę "The Guardian".

"To były największe opady dobowe, odkąd w Grecji zaczęto prowadzić pomiary" - powiedział grecki minister ds. kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej Vassilis Kikilias na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu w Atenach.

W położonej w pobliżu granicy z Bułgarią tureckiej prowincji Kirklareli rwąca rzeka, której wody wylały na pole kempingowe i zniosły kilka bungalowów, porwała sześciu wypoczywających. Dwa ciała zostały odnalezione we wtorek wieczorem, a trzecie w środę rano, wciąż trwają poszukiwania pozostałej trójki.

Dwie osoby zginęły w Stambule, gdzie wstrzymano częściowo ruch metra. Zalanych lub podtopionych jest dziesiątki budynków - przekazał "The Guardian".

W Grecji w położonym nad zatoką Morza Egejskiego mieście Wolos zginął mężczyzna, na którego zawaliła się podmyta ściana domu, a pięć innych osób uznano za zaginione. Ewakuowano tam szpital i dom opieki. Lokalne media donoszą, że co najmniej sześć wiosek na półwyspie Pelion we wschodniej części Grecji doznało ogromnych zniszczeń. Grecka służba meteorologiczna poinformowała, że w jednej z wiosek na Pelionie odnotowano 750,4 mm opadów deszczu w ciągu 24 godzin, podczas gdy w regionie Aten spada 400 mm rocznie.