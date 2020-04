Media: Dania i Polska nie będą ratować firm zarejestrowanych w rajach podatkowych

Dania i Polska odmawiają firmom zarejestrowanym w zagranicznych rajach podatkowych pomocy finansowej w ramach programów pomocowych mających na celu walczyć z wywołanym pandemią kryzysem ekonomicznym - pisze portal Business Insider.

Duński minister finansów ogłosił w sobotę przedłużenie do lipca pakietu pomocowego dla firm, ale zaznaczył, że firmy zarejestrowane w rajach podatkowych nie zostaną nim objęte - relacjonuje portal.

"Firmy, które ubiegają się o odszkodowanie (...) muszą zapłacić podatek, do którego są zobowiązane na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych" - czytamy w duńskim dokumencie.

Business Insider przypomina, że podobne kroki już 8 kwietnia podjął polski rząd, który zdecydował, że duże firmy chcące być objęte wartym ok. 6 mld dolarów pakietem ratunkowym muszą płacić podatki od działalności gospodarczej w Polsce.

"Skończmy z rajami podatkowymi, które są zmorą współczesnej gospodarki" - cytuje portal słowa premiera Mateusza Morawieckiego.

Firmy, które starają się uchylać od swoich zobowiązań wobec społeczeństwa poprzez obniżenie płaconych przez siebie podatków nie powinny oczekiwać, że zostanie im udzielona pomoc, gdy coś pójdzie nie tak - powiedział Business Insiderowi Robert Palmer, dyrektor wykonawczy brytyjskiego oddziału Tax Justice Network, organizacji pozarządowej walczącej z rajami podatkowymi.

Palmer dodał, że rząd Wielkiej Brytanii powinien poważnie zastanowić się nad skopiowaniem duńskiego podejścia, ponieważ każdy pakiet pomocowy powinien wspierać dobre praktyki w biznesie.

Autor artykułu przypomina, że eksperci i działacze z kilku krajów wezwali rządy do walki z unikaniem opodatkowania podkreślając, że tracone w ten sposób środki są niezbędne do przetrwania spowodowanego pandemią kryzysu gospodarczego.

"Zrównoważona, mocna odpowiedź na te wyzwania wymaga zdolności administracyjnych i środków podatkowych" - powiedział badacz Rasmus Corlin Christensen, zaznaczając, że unikanie opodatkowania ogranicza zdolności krajów do pozyskania tych zasobów.

Włoski dziennikarz Fabio Fazio ocenił, że osoby unikające płacenia podatków są współwinne śmierci ofiar pandemii.

"Stało się oczywiste, że ci, którzy nie płacą swoich podatków, są nie tylko winni tego przestępstwa, ale także morderstwa: jeśli nie ma łóżek szpitalnych i respiratorów, to ich należy za to częściowo winić" - napisał w artykule we włoskim dzienniku "La Repubblica".

Były redaktor naczelny brytyjskiego dziennika "The Guardian" Alan Rusbridger powiedział, że władze Wielkiej Brytanii powinny zmusić firmy optymalizujące swoje opodatkowanie w rajach finansowych do wycofania się z tych praktyk, w zamian za rządową pomoc.