Media: deportowany z Mołdawii rosyjski szef Sputnika to oficer powiązany z GRU

Deportowany z Mołdawii szef mołdawskiej redakcji Sputnika, kremlowskiej „agencji informacyjnej”, Witalij Denisow ma stopień pułkownika, najprawdopodobniej pracował dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i zajmował się m.in. dezinformacją – ustalił niezależny portal śledczy The Insider.

"Z dziennikarstwem Denisow nie ma wiele wspólnego i najprawdopodobniej jest kadrowym oficerem 72. centrum służby specjalnej (jednostka wojskowa 54 777), który zajmuje się dezinformacją w interesach GRU" - pisze portal.

Na pewno wiadomo, że Denisow ma stopień pułkownika, a w czasach ZSRR ukończył Lwowską Wyższą Szkołę Wojskowo-Polityczną, która "przygotowywała organizatorów działalności kulturalno-oświatowej (tzw. politruków) i dziennikarzy wojskowych". Po upadku ZSRR odmówił złożenia przysięgi Ukrainie i wyjechał do Rosji.

Tam zamieszkał w akademiku wojskowym niedaleko od siedziby GRU i - jak wynika z dokumentów - zatrudnił się w "Krasnoj Zwiezdzie", gazecie resortu obrony. W trakcie swojej kariery pracował również w szeregu innych wydawnictw rządowych lub powiązanych z armią.

W 2005 roku Denisow dostał w Moskwie mieszkanie od ministerstwa obrony. Pracował komitecie śledczym obwodu moskiewskiego.

Według źródła The Insider Denisow zatrudnił się następnie w 72. centrum służby specjalnej, który "analizuje informacje z zagranicznych rezydentur GRU i zajmuje się fake newsami".

W 2016 roku awansował na pułkownika wojsk powietrznodesantowych, a w 2019 roku został naczelnym Sputnika w Osetii Południowej. Po niedługim czasie przeniesiono go do Azerbejdżanu, gdzie również kierował redakcją, a w 2022 roku został skierowany do Mołdawii. "Miał tam zbierać informacje i rozpowszechniać prokremlowskie treści, ale po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Sputnik został tam zablokowany" - pisze Insider.

13 września władze Mołdawii poinformowały, że Denisow został uznany za osobę niepożądaną, otrzymał zakaz wjazdu do kraju na 10 lat i został deportowany. Jako przyczynę tej decyzji podano "ingerencję w sprawy wewnętrzne Mołdawii, zagrażającą bezpieczeństwu informacyjnemu". Rosyjskie MSZ zareagowało wówczas oburzeniem na "łamanie praw dziennikarzy".

The Insider wspólnie z mołdawską Jurnal TV ujawnił niedawno, że pracownicy rosyjskiej ambasady (w istocie oficerowie wywiadu) w Kiszyniowie prowadzili szeroko zakrojoną działalność szpiegowską, m.in. poprzez rozbudowany system anten i podsłuchów, umieszczonych na dachu placówki dyplomatycznej. Po tej publikacji z Mołdawii wydalono 36 pracowników ambasady.

