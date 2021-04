Media: Francja od 3 maja rozpocznie wychodzenie z lockdownu

Francja od 3 maja rozpoczyna wychodzenie z lockdownu – zapowiadają media, które cytują decyzje prezydenta Francji zawarte w wywiadzie dla prasy regionalnej, oficjalnie mają one być ogłoszone w piątek.

Powrót do normalności odbywać ma się w czterech etapach. W poniedziałek 3 maja zniesione będą ograniczenia w podróżach. 19 maja otworzyć się będą mogły wszystkie placówki handlowe. Tego dnia z godz. 19 na 21, przesunięta zostanie godzina policyjna, która ma być zniesiona 30 czerwca.

Wśród innych posunięć złagodzony zostanie obowiązek zdalnej pracy. Do uczestnictwa w zbiorowych imprezach wymagany ma być paszport sanitarny.

Od 3 maja przestaje obowiązywać zaświadczenie, jakie trzeba obecnie przedstawiać, jeśli jest się dalej niż 10 km od domu. Wciąż takie zaświadczenie wymagane będzie wobec osób przebywających poza domem po godzinie policyjnej. Będzie się można też swobodnie poruszać po całej Francji.

Uczniowie gimnazjów i liceów, uczący się obecnie zdalnie, wrócą do klas, ale na przemian, tak, by klasy zapełniane były tylko do połowy.

19 maja otwarte mają być sklepy i centra handlowe. Znów działać zaczną muzea, teatry, kina i inne sale oraz miejsca widowiskowe. Z maksymalną liczbą 800 widzów, podwyższoną do tysiąca, jeśli impreza odbywa się w plenerze, co dotyczy również zawodów sportowych.

Tego dnia Francuzi wrócić będą mogli do kawiarni i restauracji, ale tylko tych, które mają ogródki, gdyż nadal obowiązywać będzie zakaz przyjmowania gości w salach. Przy stoliku siedzieć będzie mogło maksymalnie 6 osób.

9 czerwca nastąpi kolejne złagodzenie - godzina policyjna od godz. 23 i otwarcie wnętrz restauracyjnych. Zaczną pracować sale sportowe, siłownie i fitness kluby, ale z ograniczeniami sanitarnymi.

"Paszport sanitarny" obowiązywać będzie turystów zagranicznych. Wszyscy będą musieli go okazać, wchodząc do kina, teatru lub na stadion, tak samo jak na targach i wystawach gromadzących ponad 5 tys. osób.

30 czerwca odwołana zostanie godzina policyjna. Liczba widzów w salach podwyższona będzie do tysiąca, co otwiera możliwość przeprowadzenia letnich festiwali teatralnych, muzycznych i imprez rozrywkowych.

Według dziennika ekonomicznego "Les Echos", obowiązujący obecnie "stan pogotowia sanitarnego" zakończy się 1 czerwca. Jeśli wierzyć informacjom gazety, rząd przygotował projekt ustawy o "zarządzaniu wyjściem z kryzysu sanitarnego". Pozwoli ona na lokalne ograniczanie swobody ruchu i otwarcia zakładów i sal przyjmujących publiczność.

Ustawa będzie podstawą prawną dla wprowadzenia "paszportu sanitarnego", świadczącego o negatywnym teście na Covid-19 lub o szczepieniu. "Wymagany będzie do przekroczenia granicy i zapewne do uczestnictwa w wielkich wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Nie będzie natomiast narzucany w czynnościach codziennych" - przewiduje "Les Echos".