Media: Holandia spadła w światowym rankingu wolności prasy z powodu ataków na dziennikarzy

Ze względu na rosnącą liczbę ataków na dziennikarzy Holandia spadła na 28. miejsce w światowym rankingu wolności prasy - informują we wtorek niderlandzkie media. Jest to spadek aż o 22 pozycje, co uplasowało Niderlandy między Słowacją a Argentyną.

Holenderskie media są zaskoczone tegorocznym rankingiem wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic. Według tej klasyfikacji Holandia spadła na 28. miejsce, podczas gdy latach 2010-2021 nigdy nie zajęła miejsca poniżej szóstego.

W lipcu 2021 roku w centrum Amsterdamu zastrzelony został reporter kryminalny Peter de Vries, a niemiecki tygodnik "Der Spiegel" w głośnym artykule "Ser, kokaina i zabójcy" opisywał jak w Niderlandach zastraszani są dziennikarze.

Dodatkowo zdarzały się ataki na dziennikarzy, łącznie z podpaleniami ich mieszkań. Zdaniem mediów właśnie te elementy zadecydowały o rekordowym spadku Holandii w tegorocznym rankingu.

"Holandia powinna być głęboko zawstydzona, albowiem wolność prasy jest pod presją w każdy możliwy sposób i jest to proces postępujący" - powiedział w programie "Spraakmakers" rozgłośni NPO Radio 1 szef Holenderskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naczelnych Marcel Gelauff. "Dziennikarze są atakowani i obrażani w mediach społecznościowych oraz na ulicy" - twierdzi Gelauff.

"Nie jestem zaskoczony rankingiem, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy nie tylko do czynienia z morderstwem dziennikarza, ale także rosnącą przemocą wobec przedstawicieli mediów" - powiedział Paul Teixeira z Holenderskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (NVJ) cytowany przez dziennik "De Volkskrant".

W zeszłym roku Holenderskie Stowarzyszenie Dziennikarzy otrzymało od dziennikarzy 272 zgłoszenia o agresji, ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. "To tylko wierzchołek góry lodowej, bo wielu dziennikarzy po prostu o tym nie mówi" - powiedział gazecie Peter ter Velde z NVJ.

