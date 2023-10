Media: kolejny konwój z pomocą humanitarną wjechał do Strefy Gazy

Konwój 23 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechał w niedzielę wieczorem do Strefy Gazy przez przejście w Rafah na granicy z Egiptem - poinformował izraelski portal Ynet, powołując się na egipskich urzędników.

W sumie, w niedzielę dotarły do Strefy Gazy 33 ciężarówki, m.in. z żywnością i lekami dla 2,3 mln osób zamieszkujących ten zamknięty obszar. Był to największy jednego dnia transport z pomocą humanitarną od wybuchy wojny na początku października. Potrzeby jednak są znacznie większe. Szacuje się, że każdego dnia do palestyńskiej enklawy powinno wjeżdżać 100 ciężarówek z pomocą.

W niedzielę tysiące mieszkańców Strefy Gazy włamało się do magazynów i centrów dystrybucyjnych Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA), zabierając mąkę i inne "podstawowe artykuły potrzebne do przetrwania" - powiadomiła organizacja.

Uderzenie Hamasu, przeprowadzone 7 października ze Strefy Gazy, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od ponad trzech tygodni konfliktu zginęło już około 1,4 tys. obywateli Izraela i ponad 8 tys. mieszkańców Strefy Gazy.