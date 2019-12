Media: Korea Płd. i USA nie doszły do porozumienia w sprawie kosztów obrony

Amerykańsko-południowokoreańskie rozmowy w sprawie podziału kosztów utrzymania stacjonujących w Korei Płd. wojsk USA zakończyły się w środę bez porozumienia. Była to ostatnia runda negocjacji przed wygaśnięciem obecnej umowy – podkreśla agencja Yonhap.

W czasie dwudniowych rokowań obie strony poszerzyły wzajemne zrozumienie, ale "muszą być gotowe na kolejną rundę rozmów w styczniu przyszłego roku" - powiedziało południowokoreańskiej agencji anonimowe źródło dyplomatyczne. Według Yonhapu styczniowe rozmowy odbędą się w Waszyngtonie.

Obecna umowa w sprawie podziału kosztów obrony wygasa z końcem roku, a dotychczasowe negocjacje w sprawie nowego porozumienia nie przyniosły rezultatów. Rozmowy dotyczą kosztów utrzymania ok. 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Korei Płd. z powodu zagrożenia ze strony Korei Płn. Oba państwa koreańskie wciąż są formalnie w stanie wojny.

Południowokoreańscy posłowie informowali, że urzędnicy Waszyngton żąda zwiększenia wkładu Seulu w pokrywanie tych kosztów do 5 mld dolarów rocznie, co oznaczałoby ponad pięciokrotny wzrost w porównaniu z 1,04 bln wonów (896 mln USD), jakie rząd Korei Płd. zgodził się zapłacić w roku bieżącym. Przedstawiciele władz USA nie potwierdzili tej sumy, ale prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oceniał, że obecność wojskowa jego kraju w Korei Płd. i wokół niej to "ochrona warta 5 mld USD".

Południowokoreańskie MSZ oceniało, że USA chcą "drastycznego zwiększenia" udziału Korei Płd. w kosztach utrzymania wojsk. Seul zabiega tymczasem, aby wzrost był "możliwy do przyjęcia dla obu stron" i zgodny z ustaleniami obu krajów z ostatnich 28 lat.

Amerykanie domagają się, aby wzrost kosztów ponoszonych przez Koreę Płd. zrealizowano poprzez dodanie do porozumienia nowej kategorii wydatków - przekazało MSZ w Seulu. Yonhap oceniał, że może chodzić o wydatki związane ze wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi oraz wsparciem dla rodzin żołnierzy.

