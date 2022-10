Media: obecny wzrost zapotrzebowania UE na gaz skroplony może doprowadzić do jego nadprodukcji

Zdolności do importu gazu skroplonego (LNG) przez Unię Europejską mogą do 2025 roku wzrosnąć o 42 proc. UE stara się jednocześnie zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz poprzez m.in. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co może w przyszłości doprowadzić do spadku zapotrzebowania na LNG we Wspólnocie i jego nadpodaży na rynkach światowych - ocenił na łamach portalu The Conversation prof. Michael Bradshaw, specjalista od globalnych rynków energii.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Oczekuje się, że państwa członkowskie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w całym roku 2022 kupią 41 mld metrów sześciennych LNG więcej niż w roku 2021; w 67 proc., zapełniając lukę po zmniejszonym imporcie gazu rosyjskiego - wskazał brytyjski dziennik "Financial Times".

Autor ocenił, że jeśli do 2027 roku Europa zerwie z importem gazu z Rosji, to o import gazu skroplonego będzie musiała rywalizować z Azją. "Nie jest jednak jasne, jak wiele czasu zajmie dostosowanie się rynku LNG do wzrostu zapotrzebowania. Pewne jest natomiast to, że rynki światowe ulegną poważnym zmianom" - zauważył ekspert. Dodał, że chociaż w tym roku zapotrzebowanie na LNG w Chinach spadło o 25 proc., na rynkach pojawiły się znaki sygnalizujące wzrost zapotrzebowania na surowiec w innych częściach Azji.

"W sytuacji wzrostu importu LNG Europa musi zadbać o rozbudowę odpowiedniej infrastruktury, jak terminalne, magazyny i stacje regazyfikacyjne, dzięki którym surowiec będzie dostarczony do odbiorców końcowych" - zaznaczył autor analizy.

"Na całym europejskim wybrzeżu planowane są budowy terminali LNG, których finalizacja wymaga oczywiście czasu. Europa zajęła się dlatego wynajmowaniem pływających jednostek regazyfikacyjnych i magazynowych - statków rozładowujących LNG i przetwarzających go w stan gazowy umożliwiający transport gazociągami" - napisał profesor.

Ostrzegł, że zapotrzebowanie na LNG może wzrosnąć szybciej, niż jego dostawy, co doprowadzi do ostrzejszej rywalizacji na rynkach światowych. "Na szczęście do roku 2027, dzięki rozwojowi produkcji w Katarze i USA, na rynkach pojawią się nowe ilości LNG, które zapełnią terminale" - zauważył. Ekspert dodał, że obecna sytuacja prowadzi do wzrostu inwestycji, szczególnie w USA. "Branża już obawia się, że powstanie nadpodaż do końca bieżącej dekady, ale ma nadzieję, że to Azja wchłonie spodziewaną nadprodukcję" - podsumował prof. Bradshaw.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.