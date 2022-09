Media: PE chce wstrzymać rozmowy akcesyjne z Serbią, dopóki nie wprowadzi ona sankcji przeciw Rosji

Parlament Europejski zawnioskuje o wstrzymanie rozmów akcesyjnych z Serbią, dopóki Belgrad nie wprowadzi sankcji przeciw Rosji - poinformowało w środę Radio Wolna Europa, powołując się na projekt raportu o nowej strategii Unii Europejskiej w kwestii polityki rozszerzenia.

"Potrzebne jest nadanie priorytetu ujednolicaniu polityk zagranicznej i bezpieczeństwa państw ubiegających się o włączenie do UE z polityką unijną. Rozmowy negocjacyjne z Serbią powinny być kontynuowane tylko wtedy, gdy Belgrad dołączy do sankcji nałożonych przez UE na Rosję" - napisano w projekcie raportu, do którego wgląd miało RWE. Debatę o dokumencie zaplanowano na 13 października, a jego ostateczna forma uzyska status Rezolucji Parlamentu Europejskiego.

W poniedziałek Partia Europejskich Socjalistów - druga najliczniejsza formacja PE - wezwała do zaprzestania rozmów akcesyjnych z Belgradem, "dopóki Serbia nie przyjmie wymierzonych w Rosję sankcji UE". "O taki zapis będziemy zabiegać w najbliższym raporcie PE dotyczącym polityki rozszerzenia" - podkreślono w komunikacie partii.

Serbia jest jedynym krajem regionu Bałkanów Zachodnich, który nie przyjął przeciwko Rosji żadnych sankcji. Pozostałe państwa regionu przyjęły rozwiązania zaproponowane przez UE. W ubiegłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych Serbii i Rosji - Nikola Selaković i Sergiej Ławrow - podpisali obejmujący lata 2023-34 plan konsultacji międzyresortowych.