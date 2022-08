Media: rosyjska spółka węglowa powiązana z Putinem przenosi się ze Szwajcarii do ZEA

Rosyjska spółka KSL, zajmująca się transakcjami handlowymi w branży węglowej i należąca do grupy Kolmar, kontrolowanej przez kuzynkę Władimira Putina - Annę Cywilową, opuszcza Szwajcarię i przenosi swą siedzibę do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowało we wtorek Radio Swoboda za szwajcarskim dziennikiem "Le Temps".

Decyzja firmy ma związek z przyłączeniem się Szwajcarii do embarga na import rosyjskiego węgla, wprowadzonego na początku kwietnia na szczeblu Unii Europejskiej w ramach piątego pakietu sankcyjnego. Rozporządzenie władz w Bernie z 30 sierpnia uniemożliwia rosyjskim spółkom dalszą sprzedaż węgla w Szwajcarii - podał portal Radia Swoboda.

Jak podkreślono, w szwajcarskim mieście Zug było zarejstrowanych 12 podmiotów handlujących węglem z Rosji. Spółka KSL miała jednak już w maju założyć w Dubaju nową firmę, funkcjonującą w ZEA jako KSL Middle East.

Grupa Kolmar, zarządzająca spółką KSL, należy w 70 proc. do Cywilowej, kuzynki Putina i żony gubernatora obwodu kemerowskiego na Syberii Siergieja Cywilowa. Małżeństwo wzbogaciło się za czasów obecnego prezydenta - zwłaszcza w 2012 roku, gdy powiązany z Kremlem oligarcha Giennadij Timczenko sprzedał Cywilowej za symboliczna cenę udziały w grupie Kolmar. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo otrzymało z państwowej kasy dotacje w łącznej wysokości ponad 11 mld rubli (około 181 mln USD) - przekazało Radio Swoboda.

Cywilowa nie znalazła się na dotychczasowych listach sankcyjnych UE i Szwajcarii. Restrykcje nałożyła na nią tylko Wielka Brytania.

