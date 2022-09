Media: strona watykańska proponowała Pekinowi spotkanie: papież- Xi Jinping w Kazachstanie

Podczas wizyty papieża Franciszka w stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtanie, strona watykańska proponowała spotkanie z przebywającym tam także w środę prezydentem Chin Xi Jinpingiem, ale nie przyjęto tej oferty - podała agencja Reutera za swoimi źródłami.

Według agencji strona chińska odpowiedziała watykańskiej, że docenia ten gest "gotowości" spotkania, ale brakuje czasu. Z Nur-Sułtanu Xi Jinping poleciał do Uzbekistanu, gdzie w Samarkandzie spotkał się z Putinem. To pierwsza zagraniczna podróż chińskiego przywódcy od początku pandemii.

Gdy papież i Xi Jinping byli jednocześnie w Nur-Sułtanie można było zobaczyć tam i watykańskie, i chińskie flagi.

Spotkanie papieża z chińskim przywódcą byłoby spektakularnym wydarzeniem na bardzo delikatnej, trudnej drodze ku normalizacji stosunków między Stolicą Apostolską a Pekinem. Dialog ten trwa od lat i, jak przyznał w czwartek papież podczas konferencji prasowej w samolocie lecącym do Rzymu z Nur-Sułtanu, przebiega powoli.

Franciszek zastrzegł zarazem, że dialog ten wymaga "dużej cierpliwości", ale odnotowuje się w nim "kroki naprzód".

We wtorek podczas lotu z Rzymu do Kazachstanu dziennikarze pytali papieża, czy spotka się z prezydentem Chin, gdy w środę przybędzie on do stolicy na rozmowy z prezydentem Kasymem-Żomartem Tokajewem. Franciszek odpowiedział wtedy, że nie ma wiadomości na ten temat, ale zadeklarował zarazem, że gotów jest udać się do Chin.