Media: Turkmenistan rozlokowuje na granicy z Afganistanem ciężki sprzęt wojskowy

W sobotę rosyjskie i turkmeńskie media poinformowały, że Turkmenistan ściąga do miasta Serhetabat na granicy z Afganistanem ciężki wojskowy sprzęt- czołgi, artylerię i transportery opancerzone. Ma to związek ze zbliżającymi się do granicy Turkmenistanu grup bojowych talibów.

Podczas ostatniej doby , informuje Turkmen.news, w rejonie granicy słychać było odgłosy strzelaniny i kilku mocnych wybuchów na terytorium Afganistanu.

O odgłosach walk donosili mieszkańcy przygranicznych osad, pisze Turkmen.news, w czwartek widzieli oni jak w stronę granicy jechały wojskowe motocykle i osiem ciężarówek w pełni zapełnionych żołnierzami.Informatorzy portalu twierdzą, że turkmeńscy oficerowie ewakuują swoje rodziny jak najdalej od granicy z Afganistanem.

Kilka dni wcześniej Turkmenistan zamknął jeden ze swoich pogranicznych punktów dlatego, że okoliczna ludność okazała się być pod kontrolą talibów.Zamknięcie przejścia granicznego spowodowało wstrzymanie eksportu towarów z Turkmenistanu i stało się przyczyną ekonomicznych problemów miejscowej ludności- pisze portal.

Talibowie stopniowo wzmacniają swoje pozycje we wszystkich prowincjach Afganistanu. W ostatnim tygodniu zajęli prowincje graniczące z Iranem,Tadżykistanem, Turkmenstanem, Chinami i Pakistanem. Między innymi miasta Islam Kala na granicy z Iranem i Torghundi na granicy z Turkmenistanem - informuje afgański kanał telewizyjny Tolo News.