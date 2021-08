Media: ukraińscy wojskowi wyszli poza lotnisko i ewakuowali Afgańczyków

Ukraińscy wojskowi wyszli poza lotnisko w Kabulu, by ewakuować współpracujących z Kanadą Afgańczyków - pisze kanadyjski "The Globe and Mail". Żołnierze odnaleźli ich w mieście i eskortowali do portu lotniczego.

Ewakuację afgańskich tłumaczy przeprowadzono w piątek rano w Kabulu, dzień po tym, jak ostatni kanadyjski samolot opuścił Afganistan i kilka godzin po zamachu samobójczym przed lotniskiem - podkreśla dziennik.

Mimo że na lotnisko mieli być wpuszczani tylko cudzoziemcy i pomimo rosnącego ryzyka dla sił koalicji, ukraińscy wojskowi opuścili pieszo teren portu, by eskortować dwa busy, w których byli powiązani z Kanadą afgańscy tłumacze i członkowie ich rodzin - łącznie 19 osób.

Żołnierze mieli zdjęcia tablic rejestracyjnych busów. Otoczyli pojazdy i eskortowali je przez ostatnich 600 metrów w drodze na lotnisko.

"Konwój wjechał (na lotnisko) dzięki temu, że Ukraińcy wyszli (po nas). My tylko wysłaliśmy im numery tablic rejestracyjnych naszych pojazdów... i przyszli na miejscowy bazar, żeby nas znaleźć. Powiedzieli +Ukraina?+, odpowiedzieliśmy +Tak!+ i zabrali nas do środka" - opowiadał Mohammed Szarif Szaraf, który przez 10 lat współpracował z "The Globe".

Po przybyciu na lotnisko grupa weszła na pokład wojskowego samolotu transportowego, który odleciał do Islamabadu wraz z innymi Afgańczykami - pisze portal. W Pakistanie zostali przetransferowani na wyczarterowany samolot komercyjny, którym przylecieli na Ukrainę, po drodze zatrzymując się w Baku.

Poprzednie planowane operacje ewakuacyjne tej grupy Afgańczyków - przez kanadyjskie wojsko i Departament Stanu USA - zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ zakładały, że grupa dotrze do wyznaczonych miejsc przy bramach lotniska, co okazało się dla nich nie do wykonania - kontynuuje dziennik.

"Wszyscy byli zaskoczeni. Przez ostatni miesiąc podejmowałem próby, by ktoś nas wydostał. Prosiliśmy Amerykanów, Kanadyjczyków, Katarczyków, wszystkich - bez rezultatu. Bali się wyjść" - powiedział Dżawed Hakmal, który współpracował z kanadyjskimi siłami specjalnymi w Kandaharze.

"Ukraińscy żołnierze byli dla nas aniołami. Zrobili coś wyjątkowego. Mają wielkie serca" - dodał.

"The Globe and Mail" pisze, że ewakuacja koordynowana wspólnie przez ukraińskie wojsko, biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i "The Globe" może przetrzeć szlak dla innych Afgańczyków uciekających z kraju do Kanady.

Jak informuje, Ottawa zaoferowała pomoc Afgańczykom pod warunkiem, że będą w stanie dotrzeć do krajów trzecich. Według portalu kanadyjski rząd zapytał rząd ukraiński, czy mógłby pomóc w transporcie innych związanych z Kanadą uchodźców do Kijowa. "Z przyjemnością pomożemy" - przekazał gazecie szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska