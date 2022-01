Media: w samym Wiedniu wykonywanych jest tyle testów PCR, co w całych Niemczech

Gdy Niemcy informują o kłopotach z dostępnością testów PCR, w Wiedniu każdego dnia wykonywanych jest ich prawie tyle, co w całej RFN – informuje w środę portal RND. Wolne „moce przerobowe” Austriaków to blisko pół miliona testów PCR dziennie.

Twórcy wiedeńskiego programu masowych testów na Covid-19 "Alles gurgelt" planują ekspansję na terytorium RFN, gdzie obecnie występują wąskie gardła w dostępności do testów PCR. W poniedziałek postanowiono, że z powodu niedoboru testów PCR będą one dostępne w Niemczech przede wszystkim dla personelu medycznego oraz dla pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Dzięki programowi "Alles gurgelt", prowadzonemu przez firmę Lead Horizon, mieszkańcy Wiednia mogą odebrać darmowe testy PCR w drogeriach, aby wykonać je w domu. Następnie mogą oddać swoje testy w jednym z ok. 700 punktów (m.in. w supermarketach, drogeriach, na stacjach benzynowych), aby mogły być dalej przekazane do laboratorium.

W stolicy Austrii każdego dnia ponad 300 tys. osób bada się na obecność koronawirusa za pomocą testu PCR. To więcej, niż obecnie w całych Niemczech - podkreśla RND.

Podczas gdy możliwości testowania PCR stają się coraz bardziej ograniczone w Niemczech i limitowane do osób z grup priorytetowych, laboratoria wiedeńskiego konsorcjum nie są wykorzystywane nawet w połowie; są one w stanie dziennie analizować dodatkowo nawet do 500 tys. dodatkowych próbek PCR. Wyniki są dostępne w ciągu 24 godzin, a wszystkie pozytywne testy są dodatkowo weryfikowane pod kątem wariantów koronawirusa.

Jak dodaje RND, Wiedeń płaci dostawcy sześć euro za test, co stanowi ułamek kwoty, jaki otrzymują laboratoria i dostawcy testów w Niemczech.

Nie jest jeszcze jasne, czy i kiedy wiedeński dostawca testów będzie współpracował ze stroną niemiecką. "Na razie brakuje partnerskiego laboratorium w Niemczech, ponadto któreś z dużych miast musiałoby zadeklarować chęć podjęcia współpracy. Pierwsza taka współpraca wiedeńskiej firmy z niemieckim miastem mogłaby ruszyć najwcześniej w marcu, o ile do tego czasu nie skończy się fala koronawirusa" - podsumowuje RND.

Marzena Szulc