Media: z powodu amerykańskiego embarga policja Hongkongu chce kupić broń z Czech

Policja Hongkongu chce zamówić 1000 pistoletów maszynowych od zakładów Czeska Zbrojovka Ukersky Brod (CZUB), gdyż plany zakupu broni z USA pokrzyżowało embargo, wprowadzone w związku z tłumieniem ruchu demokratycznego – podał we wtorek dziennik „Pinggwo Yatbou”.

Według gazety hongkońska policja planuje zakup broni typu CZ Scorpion 3 kaliber 9 mm, ponieważ amerykańska firma SIG Sauer Inc. unieważniła złożone przez nią zamówienie na pistolety maszynowe SIG516 i MPX po wprowadzeniu przez Waszyngton embarga.

"Pinggwo Yatbou" ("Apple Daily") zaznacza jednak, że nie jest jasne, czy czeski producent zgodzi się na sprzedaż broni policji w tym specjalnym regionie administracyjnym ChRL. CZUB i jego hongkoński przedstawiciel odmówili komentowania sprawy.

Hongkońska policja wypróbowuje również inne rodzaje broni CZUB, które miałyby być wykorzystywane przez jej specjalny oddział taktyczny, jednostkę antyterrorystyczną i jednostkę bezpieczeństwa lotniska - podał dziennik, powołując się na anonimowe źródło.

Policja w Hongkongu korzysta obecnie z broni wyprodukowanej przez szwajcarski SIG Sauer AG, amerykański Smith & Wesson oraz austriacki Glock. Spodziewa się jednak, że firmy te odmówią realizacji nowych zamówień w związku z ograniczeniami nakładanymi przez państwa - pisze "Pinggwo Yatbou".

USA wprowadziły embargo na eksport sprzętu obronnego do Hongkongu w czerwcu 2020 roku w związku z narzuceniem temu regionowi kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego przez rząd centralny ChRL. Wiele zachodnich rządów ocenia, że przepisy te służą tłumieniu opozycji demokratycznej i naruszają obiecaną autonomię Hongkongu.

Zakaz eksportu broni, który obowiązywał już w odniesieniu do Chin kontynentalnych, rozszerzyła na Hongkong również Wielka Brytania. Kraje UE uzgodniły natomiast ograniczenie sprzedaży temu regionowi sprzętu i technologii, które mogą być używane do represji, przechwytywania komunikacji i nadzoru cybernetycznego. Według "Pinggwo Yatbou" decyzja w sprawie wydawania licencji na eksport uzbrojenia należy do poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty.

Z Kantonu Andrzej Borowiak