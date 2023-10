Meksyk: 122 tysiące migrantów chciało we wrześniu przedostać się do USA

122 tysiące migrantów z Wenezueli, Gwatemali i Hondurasu tylko w ciągu jednego miesiąca - we wrześniu tego roku - przybyło na terytorium Meksyku z zamiarem dotarcia do Stanów Zjednoczonych – ogłosiła we wtorek szefowa meksykańskiego MSZ Alicia Barcena.

Po gwałtownym spadku liczby migrantów przemierzających Meksyk w kierunku granicy USA po dokonanej w maju restrykcyjnej zmianie polityki migracyjnej USA, od kilku tygodni fala migracyjna w szybkim tempie znów przybiera na sile.

Barcena w przemówieniu wygłoszonym w meksykańskim Senacie podała, że w tym roku na granicę południową jej kraju dotarło 1,3 miliona migrantów, a ponad 1,7 miliona pojawiło się na północy - na granicy ze Stanami Zjednoczonymi w nadziei jej przekroczenia.

Szefowa meksykańskiego MSZ poinformowała również w swym wystąpieniu w Senacie, że znaczną część migrantów przemierzających drogi Meksyku z zamiarem dotarcia do USA stanowią dzieci: od stycznia do sierpnia tego roku naliczono 63 000 tych nieletnich migrantów, z których 7 proc. przemierzało Meksyk samotnie.

72 procent nieletnich wędrowców, poszukujących lepszego losu, "miało jedenaście lat lub mniej" - powiedziała minister Barcena.

Meksykański prezydent Andres Manuel Lopez Obrador będzie w najbliższą niedzielę przewodniczył w mieście Palenque na południu kraju regionalnemu spotkaniu na szczycie z udziałem kilkunastu wysokich przedstawicieli państw Ameryki Łacińskiej - w tym kilku prezydentów - poświęconemu kryzysowi imigracyjnemu w Ameryce Łacińskiej.