Meksyk: 14 osób zginęło w zbrojnym ataku na więzienie

Co najmniej 14 osób zginęło w niedzielę, w tym dziesięciu strażników, w ataku zbrojnym na więzienie w Ciudad Juarez w Meksyku, na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. 24 więźniów uciekło - poinformowały władze lokalne.

Do zdarzenia doszło o świcie. Uzbrojeni mężczyźni przybyli w pojazdach opancerzonych pod więzienie i otworzyli ogień do strażników. W tym samym czasie rodziny więźniów oczekiwały na wejście do więzienia, aby odwiedzić krewnych z okazji nowego roku.

Według wstępnych ustaleń śledztwa celem ataku było ułatwienie ucieczki grupie więźniów.

Policja z pomocą wojska dokonała czterech aresztowań - podała prokuratura, nie precyzując, czy byli to zbiegli więźniowie, czy napastnicy.