Meksyk: 4 360 nowych przypadków koronawirusa, 181 kolejnych zgonów

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 4 360 nowych przypadkach koronawirusa i o 181 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 891 160 a ofiar śmiertelnych do 88 924. Sa to tylko przypadki ofiacjalnie potwierdzone.

Resort rutynowo zastrzega, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa. Nie wszyscy chorzy zgłaszają się bowiem do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii i Indiach.