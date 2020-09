Meksyk: 4 614 przypadków Covid-19 , o 1 705 mniej niż w sobotę

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w niedzielę, że podczas ostatniej doby odnotowano 4 614 nowych potwierdzonych przypadków Covid-19 , o 1 705 mniej niż w sobotę.

W komunikacie przypomniano, że liczba infekcji koronawirusem zmniejsza się od sześciu kolejnych tygodni. Podobnie jak i liczba zgonów na Covid-19, w niedzielę było ich 232, o 243 mniej niż w sobotę.

Od początku pandemii w lutym w Meksyku potwierdzono 634 023 przypadki zakażeń koronawirusem, 442 268 ludzi uważa się za wyleczonych. Zmarło 67 558 zainfekowanych pacjentów.

Obecnie szpitale przeznaczone do leczenia koronawirusa są obłożone na 32 proc. W oddziałach reanimacyjnych wyposażonych w aparaturę do sztucznego oddychania obłożenie łóżek zmniejszyło się do 28 proc.