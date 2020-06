Meksyk: 424 nowe zgony z powodu zakażenia koronawirusem

424 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało w sobotę wieczorem czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii w Meksyku na Covid-19 zmarły 16 872 osoby.

Resort podał też, iż zdiagnozowano 3494 nowe przypadki zakażenia, tym samym całkowita liczba infekcji w Meksyku wzrosła do 142 690.

Mimo zatrważających danych na temat pandemii w Meksyku Claudia Sheinbaum, burmistrz stolicy miasta Meksyk, zapowiedziała w piątek złagodzenie w przyszłym tygodniu szeregu restrykcji. Od poniedziałku zniesione zostaną ograniczenia m. in. podróży samochodem i korzystania z transportu publicznego. Ok. 340 tys. pracowników fabryk będzie mogło we wtorek powrócić do pracy, jednak z zachowaniem ostrych reżimów sanitarnych.

W czwartek będą mogły wznowić pracę małe sklepy a placówki usługowe w piątek. Jeżeli sytuacja będzie zadowalająca - powiedziała burmistrz - w tygodniu 22-28 czerwca będą mogły wznowić działalność targi uliczne i otworzone zostanie historyczne centrum metropolii zamieszkałej przez ponad 21 mln ludzi.

Władze przyznają jednak, że rzeczywista liczba zainfekowanych i zmarłych może być nawet trzykrotnie wyższa, bowiem dokonywanych jest zbyt mało testów a statystyki nie obejmują osób chorujących w domach.