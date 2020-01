Meksyk będzie nadal gwarantować azyl osobom w ambasadzie w Boliwii

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador powiedział w czwartek, że jego rząd będzie nadal gwarantować azyl osobom z otoczenia byłego prezydenta Boliwii Evo Moralesa, które schroniły się w meksykańskiej ambasadzie w La Paz. "To kwestia zasad" - dodał.

W poniedziałek tymczasowa prezydent Boliwii Jeanine Anez nakazała ambasador Meksyku Marii Teresie Mercado i dwojgu hiszpańskich dyplomatów opuszczenie kraju w ciągu 72 godzin, zarzucając im, że próbowali wywieźć z Boliwii współpracowników byłego prezydenta.

Tymczasowy rząd Boliwii postawił kilku współpracownikom Moralesa, którzy od jego ustąpienia ukrywają się w rezydencji ambasador Meksyku, zarzuty terroryzmu, podejmowania działań wywrotowych i defraudacji.

W środę Morales, który otrzymał status uchodźcy w Argentynie, zdecydowanie potępił wyrzucenie z La Paz dyplomatów, na które Madryt zareagował zapowiedzią wydalenia z Hiszpanii trzech boliwijskich przedstawicieli.

Anez, która była wcześniej wiceprzewodniczącą Senatu, objęła stanowisko tymczasowej prezydent po ustąpieniu Moralesa.

Były prezydent, o którego dymisji na początku listopada przesądziła ostatecznie presja armii, otrzymał azyl polityczny w Meksyku, a 12 grudnia przybył do Argentyny, gdzie nadano mu status uchodźcy. 18 grudnia boliwijska prokuratura wydała nakaz aresztowania Moralesa, oskarżając go o to, że przed swoją dymisją i po niej podżegał do zamieszek, w wyniku których zginęło 35 osób.

Przed podaniem się do dymisji Morales zgodził się na rozpisanie ponownych wyborów prezydenckich, gdy Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) opublikowała raport, kwestionujący oficjalne wyniki głosowania z 20 października, które Morales wygrał.