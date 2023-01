Meksyk: Co najmniej sześciu zabitych w wypadku autokaru jadącego do Teksasu

Co najmniej sześciu pasażerów autokaru jadącego z aglomeracji Meksyku do amerykańskiego stanu Teksas zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło w czwartek w pobliżu miejscowości San Luis Potosi, w środkowej części kraju.

Według komunikatu żandarmerii Meksyku wśród ofiar śmiertelnych tragicznego zdarzenia jest dziecko.

Służby podały, że zmierzający do Dallas autokar z nieznanych przyczyn zjechał z autostrady, a następnie przewrócił się na dach.

Sprecyzowały, że w wypadku rannych zostało sześciu pasażerów podróżujących autokarem. Nie podano informacji o stanie zdrowia poszkodowanych, którzy zostali już przetransportowani do szpitala.

Z informacji dziennika "Publimetro" wynika, że służby medyczne w dalszym ciągu nie podały ostatecznej liczby ofiar śmiertelnych wypadku.