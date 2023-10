Meksyk: Do północno-zachodnich wybrzeży zbliża się potężny huragan Norma

Do północno-zachodnich wybrzeży Meksyku zbliża się huragan Norma, który ma już czwartą kategorię w pięciostopniowej skali, a wiatr wieje w prędkością ponad 200 km/godz. - poinformowało w czwartek amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Obecnie huragan znajduje się ok. 390 km od Półwyspu Kalifornijskiego na zachodnim wybrzeżu Meksyku i porusza się na północ z prędkością 11 km/godz. Oczekuje się, że w sobotę dotrze do lądu, ale do tego czasu prawdopodobnie wiatr zelżeje.

W związku ze zbliżaniem się potężnego huraganu meksykański rząd uruchomił krajowy plan awaryjny, którym kieruje armia. W stan pogotowia postawiono ponad 6600 żołnierzy.

W zeszłym tygodniu zachodni Meksyk nawiedził potężny huragan Lidia, w wyniku którego zginęły dwie osoby w stanach Jalisco i Nayarit.