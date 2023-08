Meksyk: Huragan Hilary zbliża się do wybrzeża Pacyfiku, siła wiatru słabnie

Huragan Hilary, mający kategorię drugą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, zbliżył się w sobotę do Półwyspu Kalifornijskiego. Po dotarciu na ląd mogą mu towarzyszyć ulewne deszcze i spowodować powodzie w tej części Meksyku, a także na południu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych - podaje amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów (NHC).

W sobotę porywy wiatru dochodziły do 177 km/godz., w związku z czym kategoria huraganu została obniżona do drugiej z czwartej, którą miał w piątek, gdy wiatr wiał w prędkością 215 km/godz. Mimo to NHC przewiduje "katastrofalne i zagrażające życiu powodzie" na Półwyspie Kalifornijskim i w południowo-zachodnich USA.

O godz. 18:00 czasu GMT (20:00 czasu polskiego) Hilary znajdował się 570 km od Punta Eugenia, w centrum Półwyspu Kalifornijskiego.

W nadmorskim kurorcie Los Cabos w meksykańskim stanie Dolna Kalifornia, popularnym wśród zagranicznych turystów, wiele budynków zostało zabezpieczonych workami z piaskiem i częściami mebli.

"Wczoraj wieczorem podjęliśmy wszelkie niezbędne środki, teraz opiekujemy się pracownikami i upewniamy się, że czekając na huragan, wszyscy mają się dobrze" - powiedział 34-letni Omar Olvera, pracownik jednej z tamtejszych restauracji, położonej na plaży.

Na półwyspie niektóre zajęcia szkolne i inne mniej ważne aktywności zostały odwołane do poniedziałku, a władze drugiego co do wielkości miasta Meksyku, Tijuany, wezwały ludzi ze stref wysokiego ryzyka do przeniesienia się do tymczasowych schronisk.

Meksykańskie służby meteorologiczne przewidują ulewne deszcze w kilku stanach i apelują o zachowanie największej ostrożności ze względu na zagrożenie lawinami błotnymi i wylewami cieków wodnych.

Według NHC Hilary porusza się na północny zachód, a centrum burzy ma dotrzeć do południowej Kalifornii w nocy z niedzieli na poniedziałek. "Ten huragan będzie burzą tropikalną w niedzielne popołudnie, zanim dotrze do południowej Kalifornii" - prognozuje NHC.

Według strony internetowej FlightAware prawie 200 lotów zaplanowanych na niedzielę na międzynarodowym lotnisku w San Diego zostało odwołanych, a kolejne 184 w poniedziałek.

Drużyny piłkarskie Los Angeles FC i LA Galaxy przełożyły swoje niedzielne mecze z powodu zagrożenia ulewnymi deszczami i powodziami.

W piątek przed Hilary mieszkańców Kalifornii ostrzegał prezydent USA Joe Biden, a władze tego stanu ogłosiły po raz pierwszy w historii najwyższy, czwarty poziom zagrożenia powodziowego dla południowej części stanu.

Hilary będzie pierwszym takim huraganem, który nawiedzi ten amerykański stan od 1939 roku. Rekordowe opady mogą objąć również Arizonę i Nevadę.