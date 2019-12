Meksyk i USA usunęły "ostatnią przeszkodę" przed ratyfikowaniem układu USMCA

Podczas zwołanego na prośbę strony meksykańskiej spotkania w Waszyngtonie, negocjatorzy Meksyku i Stanów Zjednoczonych usunęli w poniedziałek „ostatnią przeszkodę” na drodze do ratyfikacji układu o wolnym handlu pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą (USMCA).

Obiekcje strony meksykańskiej wzbudził warunek dodany przez stronę amerykańską w wersji układu USMCA przedstawionej do ratyfikacji przez Demokratów w Izbie Reprezentantów. Układ USMCA został podpisany w mieście Meksyk 11 grudnia.

Warunek ten przewiduje stałą obecność w Meksyku amerykańskich przedstawicieli rządowych w celu realizacji reformy prawa pracy.

Jesus Seada, wiceminister ds. Ameryki Północnej w MSZ Meksyku i inni przedstawiciele władz meksykańskich powiedzieli, że nie byli poinformowani o wprowadzeniu tego warunku do układu podpisanego przez Meksyk, Kanadę i USA.

Warunek dodany do wersji układu, która we wtorek będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Środków Budżetowych Izby Reprezentantów (U.S. House of Representative Ways and Means Committee), przewiduje stałą obecność w Meksyku amerykańskich przedstawicieli rządowych w celu realizacji reformy prawa pracy.



Jesus Seada, wiceminister ds. Ameryki Północnej w MSZ Meksyku i inni przedstawiciele władz meksykańskich powiedzieli, że nie byli poinformowani o wprowadzeniu tego warunku do układu podpisanego przez Meksyk, Kanadę i Stany Zjednoczone.

Po przybyciu do Waszyngtonu w poniedziałek Saeda został uspokojony przez specjalnego przedstawiciela USA ds. handlu Roberta Lighthizera, który zapewnił, że pięciu amerykańskich pracowników resortu pracy nie ma pełnić w Meksyku funkcji "inspektorów", ale będą służyć pomocą techniczną.

"Amerykański personel w Meksyku nie będzie pełnił roli inspektorów pracy, będzie przestrzegał wszystkich dotyczących ich meksykańskich przepisów - zapewnił Lighthizer w liście do meksykańskiego dyplomaty. List ten został przekazany do wiadomości publicznej przez Biuro Stałego Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych po spotkaniu Lighthizera z Saedą.

Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie, Saeda oświadczył, że jest zadowolony z zapewnień Lighthizera, iż amerykańscy przedstawiciele nie będą pełnili funkcji "inspektorów" w meksykańskich zakładach produkcyjnych.

Wcześniej Larry Kudlow, szef Rady Doradców Ekonomicznych prezydenta USA Donalda Trumpa, wyraził przekonanie, że meksykańskie zastrzeżenia do stałej obecności przedstawicieli amerykańskiego resortu pracy w placówkach dyplomatycznych USA w Meksyku nie spowodują kolejnej zwłoki w ratyfikacji i wejściu w życie negocjowanego od roku 2017 układu USMCA.

Wdrożenie układu USMCA o wolnym handlu pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą ma - zdaniem większości politologów - olbrzymie znaczenie w strategii prezydenta Trumpa w walce o reelekcję. Trump i jego doradcy uważają, że obecny prezydent mimo zagrożenia impeachmentem, niskiej popularności oscylującej w ostatnich sondażach wokół 51 proc. jest w stanie wygrać wybory w 2020 roku, przekonując nawet niechętnych mu wyborców, że dobry stan gospodarki kraju, niskie bezrobocie, rekordy na giełdach papierów wartościowych i stały wzrost PKB to jego zasługa.

Jednym z warunków utrzymania obecnego, dobrego stanu amerykańskiej gospodarki i dalszego wzrostu PKB jest wejście układu USMCA w życie i doprowadzenie do zakończenia wojny handlowej z Chinami.

"Wejście nowego układu o wolnym handlu w życie oznacza wzrost PKB Stanów Zjednoczonych o 0,5 punktu procentowego - powiedział Kudlow występując w niedzielę w programie telewizji Fox News. "Układy handlowe będą bardzo pomocne, zmniejszą niepewność i prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu wydatków na inwestycje" - podkreślił doradca Trumpa.

Kudlow dodał, że nowy układ handlowy z Meksykiem i Kanadą będzie wzorem dla innych przyszłych porozumień handlowych tego typu np. z Chinami i Wielką Brytanią. Przedstawiciele administracji prezydenta Trumpa, na dowód znaczenia wejścia w życie układu USMCA, argumentują, że amerykańska wymiana handlowa z Meksykiem i Kanadą w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku osiągnęła wartość 1 biliona USD, czyli dwa razy więcej niż wartość amerykańskiego handlu z ChRL - 470 mld USD w tym samym okresie.

Układ USMCA, nazywany w Stanach Zjednoczonych "nową NAFTA" lub "NAFTA 2.00", zastąpi Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, który był negocjowany w czasach administracji republikańskiego prezydenta George'a Busha (1989-1993), a następnie ratyfikowany przez Kongres i podpisany w czasach rządów w Białym Domu Demokraty Billa Clintona. Układ NAFTA wszedł w życie 1 stycznia 1994 roku.

Donald Trump podczas swej kampanii wyborczej, m.in. w nadziei na pozyskanie głosów związkowców zagrożonych utratą pracy przez konkurencję ze strony tańszej siły roboczej w Meksyku, nazwał układ NAFTA "najgorszym porozumieniem w historii świata". Obiecał, że w przypadku wyboru na prezydenta zerwie ten układ.