Meksyk: Jeden z najbardziej poszukiwanych bossów narkotykowych aresztowany

Rafael Caro Quintero, który został skazany za morderstwo i tortury amerykańskiego agenta antynarkotykowego w 1985 roku, został aresztowany przez meksykańskie wojsko - poinformowała w piątek agencja Reutera, cytując dwa anonimowe źródła.

Caro Quintero stał się sławny jako współzałożyciel kartelu Guadalajara, jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych, która w latach 80-tych zajmowała się handlem narkotykami w Ameryce Łacińskiej. Kartel Guadalajara jest uważany za pierwszą meksykańską organizację zajmującą się masowym przemytem kokainy do Stanów Zjednoczonych. Quintero był jednym z najbardziej poszukiwanym celem amerykańskich funkcjonariuszy zajmujących się handlem narkotykami.

Quintero spędził 28 lat w więzieniu za brutalne zabójstwo byłego agenta amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA) Enrique "Kiki" Camarena. Było to jedno z najgłośniejszych morderstw w brutalnych wojnach narkotykowych w Meksyku. Zdarzenie to położyło kres ponad 50-letniej współpracy USA i Meksyku w zakresie zwalczania handlu narkotykami. Wydarzenia te zostały przedstawione w zrealizowanym w 2018 roku przez Netflix serialu "Narcos: Meksyk". Caro Quintero zaprzeczał udziałowi w zabójstwie Camareny.

W 2013 roku Quintero został zwolniony z więzienia na mocy orzeczenia meksykańskiego sędziego. Szybko zszedł do podziemia i wrócił do handlu. Władze amerykańskie umieściły go na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI i wyznaczyły 20 milionów dolarów nagrody za jego głowę. Dotychczasowy rekord dla handlarza narkotyków.

"To prawdopodobnie, pod względem znaczenia dla DEA, jedno z najważniejszych aresztowań ostatniej dekady" - powiedział Mike Vigil, były szef operacji międzynarodowych DEA.

Podczas gdy Caro Quintero nie jest już uważany za głównego gracza w świecie międzynarodowego handlu narkotykami, symboliczny wpływ jego aresztowania będzie miał znaczenie po obu stronach granicy amerykańsko-meksykańskiej - przypomina Reuters.

Fakt, że Meksyk nie chciał doprowadzić do ekstradycji Caro Quintero do Stanów Zjednoczonych przed jego uwolnieniem z więzienia, był źródłem napięcia między dwoma krajami.

Stany Zjednoczone będą dążyć do natychmiastowej ekstradycji Quintero, poinformował w piątek prokurator generalny USA Merrick Garland.

W ubiegłym roku Quintero przegrał ostateczne odwołanie od ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.