Meksyk: Jedna osoba zginęła, ponad 20 rannych w wypadku w stołecznym metrze

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 22 zostały ranne w sobotę w zderzeniu dwóch pociągów metra w stolicy Meksyku - poinformowały władze miasta Meksyk.

Do wypadku doszło na linii nr 3 stołecznego systemu metra - przekazała na Twitterze burmistrz Claudia Sheinbaum. Nie są na razie znane przyczyny zderzenia pociągów.

Ofiara śmiertelna to młoda kobieta.

W ostatnich latach w metrze w mieście Meksyk doszło do wielu wypadków. Najpoważniejszym z nich było zawalenie się w maju 2021 roku wiaduktu na linii nr 12; zginęło wówczas 26 osób, a ponad 60 zostało rannych. Jako jedną z przyczyn tamtego wypadku wskazano braki w konserwacji - przypomina agencja Reutera.

Metro w liczącej ponad 9 mln mieszkańców stolicy Meksyku (cały obszar metropolitalny zamieszkany jest przez ponad 20 mln) zostało uruchomione w 1969 roku. Obecnie ma 12 linii i 195 stacji, co czyni je drugim co do wielkości systemem kolei podziemnej w Ameryce Północnej, po metrze nowojorskim. Wyróżnia je to, że na 10 liniach koła wagonów mają ogumienie, dzięki czemu pociągi są ciche. Każdego roku metro w mieście Meksyk przewozi ponad 1,5 miliarda pasażerów.