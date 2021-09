Meksyk: Kolejna runda negocjacji w wenezuelskim kryzysie politycznym

W Meksyku przedstawiciele rządu Wenezueli i wenezuelskiej opozycji kontynuowali w piątek dialog mający na celu znalezienie wspólnej drogi wyjścia z impasu politycznego w ich kraju.

Grupy negocjacyjne spotkały się w Mexico City dwa tygodnie po podpisaniu protokołu ustaleń, który zapoczątkował rozmowy.

Protokół ustaleń podpisany 13 sierpnia zawiera program obejmujący harmonogram wyborów, sposób rekrutacji obserwatorów, zniesienie sankcji, zapewnienie równości w życiu politycznym i społecznym, wyrzeczenie się przemocy, zadośćuczynienie ofiarom przemocy oraz ochronę gospodarki i ludności .

Negocjacje koordynują norwescy dyplomaci.

Od delegatów prezydenta Nicolasa Maduro i opozycji pod przewodnictwem Juana Guaido oczekuje się, że będą dyskutować m.in. o warunkach wyborów i zniesieniu zagranicznych sankcji gospodarczych nałożonych na rząd.

Zwolnienie z więzienia lidera opozycji Freddy'ego Guevary w zeszłym miesiącu, a także zapowiedź opozycyjnej koalicji w tym tygodniu, że weźmie udział w nadchodzących wyborach regionalnych, zostały uznane przez obie strony za pierwsze rezultaty procesu, który ma potrwać co najmniej sześć miesiący.

Maduro wskazał w tym tygodniu, że jego delegacja zażąda zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na jego rząd ponad trzy lata temu przez USA i inne kraje oraz uwolnienia części aktywów Wenezueli za granicą.

Powiedział, że jego delegaci przedstawią plan zawierający wszystko, co jest potrzebne do ożywienia gospodarczego Wenezueli, a także przywrócenia dostępu jego rządu do rezerw złota przechowywanych w Banku Anglii i zakończenia sankcji wobec państwowego koncernu naftowego.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział w zeszłym miesiącu, że Maduro "może stworzyć drogę do zniesienia sankcji, umożliwiając Wenezuelczykom udział w wolnych i uczciwych wyborach prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych, które powinny były odbyć się dawno temu".

Stany Zjednoczone i inne kraje wycofały uznanie Maduro po tym, jak oskarżyły go o sfałszowanie jego ostatniej reelekcji na prezydenta. Na jego miejscu widzą Guaido, który stał na czele zdominowanego wówczas przez opozycję kongresu.

Miliony Wenezuelczyków żyją w ubóstwie, borykają się z niskimi zarobkami, wysokimi cenami żywności i najwyższą na świecie stopą inflacji. Agencja pomocy żywnościowej Organizacji Narodów Zjednoczonych oszacowała, że jeden na trzech Wenezuelczyków ma problemy z brakiem wystarczającej ilości kalorii dziennie.

Kryzys polityczny, społeczny i gospodarczy kraju, związany z gwałtownie spadającą produkcją i ceną ropy naftowej, pogłębiał się wraz z pandemią.

Przed rozpoczęciem nowej rundy rozmów w piątek Guaido zażądał od wenezuelskiego lidera gwarancji wolnych i uczciwych wyborów."Musimy i podejmiemy działania, aby uratować Wenezuelę" - napisał w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Ale opozycja jest znacznie słabsza niż w nieudanych próbach negocjacyjnych ostatnich lat. Mniej niż 10 z ponad 60 krajów, które kiedyś uznały samozwańczy rząd Guaido, nadal to uznaje, wynika z raportu Wilson Center z zeszłego miesiąca.

Organizacja Human Rights Watch w tym tygodniu wezwała opozycję i rząd do przyjęcia środków mających na celu przywrócenie poszanowania praw człowieka i umożliwienie wolnych wyborów.

"Wenezuela stoi w obliczu tragicznej sytuacji w zakresie praw człowieka i katastofy humanitarnej , które powinny być głównym tematem wszelkich negocjacji politycznych"- oświadczył dyrektor organizacji na Amerykę, Jose Miguel Vivanco.