Meksyk: Lewica traci głosy, ale wciąż może kontynuować reformy

Lewicowy Ruch Odrodzenia Narodowego (MORENA) prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora na półmetku jego sześcioletniej kadencji zdobył w niedzielnych wyborach federalnych i lokalnych, według wstępnych danych Komisji Wyborczej, od 190 do 203 miejsc w liczącej 500 deputowanych Izbie Niższej parlamentu, w której miał dotąd 253 przedstawicieli. Utracił tym samym samodzielną zdolność do zapowiadanej w kampanii wyborczej zmiany neoliberalnej Konstytucji, którą odziedziczył po poprzednich rządach.

Istnieje jednak, jak napisał w poniedziałek wielki meksykański dziennik "El Comercio", szansa na dokonanie takiej zmiany ponieważ partia prezydencka startowała do wyborów w sojuszu z dwoma innymi ugrupowaniami - Partią Pracy i Partią Zielonych jako koalicja pod nazwą "Wspólnie kształtujemy historię". Będzie ona jednak możliwa tylko w przypadku, gdy oficjalny wynik wyborów potwierdzi wstępne obliczenia, według których meksykańscy Zieloni uzyskali czterokrotnie większe poparcie niż w wyborach sprzed trzech lat. Koalicja musiałaby wprowadzić do Izby Deputowanych 334 swych przedstawicieli, to jest dwie trzecie.

Koalicja "Naprzod Meksyk" złożona z kilku prawicowych i konserwatywnych partii opozycyjnych, które rządziły krajem przed MORENĄ i zadeklarowały jako swój wspólny cel odsunięcie od władzy lewicowego prezydenta, zdobyła w niedzielnych wyborach od 106 do 117 mandatów. Partia Rewolucji Demokratycznej - (od 12 do 21) mandatów, a jedno z najstarszych ugrupowań politycznych - Rewolucyjna Partia Instytucjonalna (PRI) pozostaje w opozycji do prezydenta Lopeza Obradora - od 63 do 75 mandatów.

Od 12 do 21 miejsc w Izbie Niższej parlamentu zdobyła opozycyjna Lewicowa Partia Rewolucji Demokratycznej.

Lopez Obrador, dziękując w poniedziałek wyborcom za poparcie, którego udzielili jego partii, powiedział : "Nie chodziło jedynie o głosowanie na konkretną partię polityczna, lecz na pewien projekt polityczny i społeczny". Mając, jak podkreślił, wystarczającą liczbę miejsc w parlamencie, jego rząd liczy na to, że zdoła realizować programy szerokiej pomocy społecznej dla najmniej uprzywilejowanych, ludzi starszych, studentów i ubogich rodzin, a także w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji szczególnie niezbędne wobec społecznych skutków pandemii koronawirusa.

Media Ameryki Łacińskiej w pierwszych komentarzach dotyczących wyników wyborów do Izby Niższej chilijskiego parlamentu prognozują, że wyniki niedzielnego głosowania do Izby Deputowanych mogą zaważyć na urzeczywistnianiu "antyneoliberalnej polityki" prezydenta Lopeza Obradora, m.in. jego planów dotyczących przywrócenia państwu kontroli nad sektorem energetycznym.

Jak przypomina w swym komentarzu do wyników meksykańskich wyborów wielki centrowy dziennik chilijski "La Tercera", rządy neoliberałów utorowały w 2014 roku w Meksyku drogę do prywatyzacji sektora energetycznego.

Nowa meksykańska Izba Deputowanych odnawiana co trzy lata, rozpocznie swą pracę 1 września. Meksykański Senat, również zdominowany przez MORENĘ, jest odnawiany co sześć lat.

Jeżeli wstępne wyniki wyborów potwierdzą się, MORENA prezydenta Lopeza Obradora zdystansuje po raz pierwszy PRI jako partię, która kontroluje administracje i samorządy terytorialne największej liczby meksykańskich stanów - Miasta Meksyk, Puebli, Chiapas, Veracruz i Tabasco.

W niedzielnym głosowaniu wybrano także 15 z 32 gubernatorów stanowych, około 2000 burmistrzów oraz blisko 14 000, radnych.

Mimo iż wybory poprzedziła kampania, której towarzyszyły do ostatniego dnia najbardziej krwawe w historii kraju akty przemocy, niedzielne głosowanie odbyło się nadspodziewanie spokojnie, nie licząc kilku incydentów, a wyborcy na ogół dość skrupulatnie przestrzegali zaleceń dotyczących noszenia maseczek w lokalach wyborczych i stosowania płynów dezynfekujących przed i po oddaniu głosu.

Nigdy jeszcze wielkie meksykańskie kartele narkotykowe i lokalne gangi, usiłując wpływać na wyniki głosowania, nie zastosowały aż na tak wielką skalę terroru wobec "niewygodnych" kandydatów do władz lokalnych. Doszło do 910 aktów agresji. 91 osób zostało zamordowanych. Wśród ofiar tych morderstw było co najmniej 36 kandydatów startujących w wyborach. Trudno ustalić liczbę tych, którzy wycofali swe kandydatury na radnych i burmistrzów pod wpływem gangsterskich pogróżek.

Dwie obcięte głowy ludzkie wrzucone w niedzielę przez gangsterów w czasie głosowania do lokali wyborczych w stanie Tijuana - to ostatnie makabryczne wydarzenie wyborów.

Komisja Organizacji Państw Amerykańskich, która obserwowała wybory stwierdziła jednak, że przebieg głosowania "nie podważa jego wiarygodności".