Meksyk: Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa zbliża się do 75 tys.

Według podanych we wtorek danych meksykańskiego ministerstwa zdrowia liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 74 348 a potwierdzonych przypadków zakażeń do 705 263.

W ciągu ubiegłej doby zanotowano 4 683 przypadki nowych infekcji i 651 zgonów.

Władze przyznają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji bowiem w kraju przeprowadza się zbyt mało testów.

Prezydent kraju Andres Manuel Lopez Obrador był ostatnio krytykowany za bagatelizowanie skali kryzysu epidemiologicznego, z jakim mierzy się obecnie Meksyk. Szef państwa ostentacyjnie pokazywał się publicznie bez maski ochronnej. Zachęcał też swych współobywateli do odwiedzania restauracji, gdy w większości krajów regionu władze odradzały korzystanie z gastronomii.

Meksyk jest siódmym krajem z najwyższą liczbą infekcji i czwartym z najwyższą liczbą zgonów na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Indiami. Covid-19 to czwarta przyczyna zgonów w Meksyku, przed nim są choroby serca, cukrzyca i nowotwory.