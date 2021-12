Meksyk: Liczba zabitych w wypadku ciężarówki w Meksyku wzrosła do 54, a rannych - do 105

Do 54 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych czwartkowego wypadku samochodu ciężarowego w pobliżu miasta Tuxtia Gutierrez, w stanie Chiapas, na południu Meksyku - poinformowała w piątek meksykańska Gwardia Narodowa. To głównie migranci z krajów Ameryki Środkowej, którzy chcieli dostać się do USA.

Według szacunków meksykańskich służb 105 osób jest rannych. Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador przekazał, że ciężarówką jechali głównie obywatele Gwatemali.

"Problemu migracyjnego nie da się rozwiązać za pomocą środków przymusu, ale dzięki możliwości pracy dla migrantów" - mówił meksykański prezydent na konferencji prasowej dzień po wypadku.

"Musimy zająć się przyczynami. Potrzebujemy programu awaryjnego, aby zapobiec konieczności emigracji ludzi, a ponadto, aby usunąć ten nieludzki handel ludźmi" - podkreślił Obrador.

Do wypadku doszło tego samego dnia, w którym USA przekazały Meksykowi pierwszych nielegalnych migrantów w ramach programu, wprowadzonego przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, zawieszonego przez jego następcę Joe Bidena, ale reaktywowanego przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. W ramach tego programu migranci muszą czekać w Meksyku na odpowiedź na ich wniosek o azyl w USA.

Wypadek miał miejsce w czwartek około godz. 17. czasu miejscowego na autostradzie w pobliżu Tuxtli, stolicy stanu Chiapas, kiedy pojazd ciężarowy przewożący migrantów uderzył w przydrożną barierę, prawdopodobnie w wyniku przekroczenia prędkości. Następnie doszło do wypięcia i przewrócenia się przyczepy, w której stłoczeni byli migranci.

Według Gwardii Narodowej kierowca ciężarówki uciekł; firma będąca właścicielem pojazdu jest zarejestrowana w Meksyku.